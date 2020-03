W Polsce zmarła druga osoba zarażona koronawirusem

W szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna, zakażony koronawirusem. To druga ofiara śmiertelna wśród zarażonych w Polsce. Zmarły był obciążony innymi chorobami, do szpitala trafił tydzień temu w ciężkim stanie. Od początku był w grupie podwyższonego ryzyka.

Informację o śmierci 73-letniego mężczyzny, który przebywał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, podało w piątek wieczorem ministerstwo zdrowia.

„Zmarła druga osoba zakażona koronawirusem. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu (woj. dolnośląskie) i miał choroby współistniejące” – napisano na profilu resortu zdrowia na Twitterze. Informację tę potwierdziła cytowana przez RMF FM rzeczniczka szpitala, dodając, że zmarły przebywał na OIOM-ie. Reporter radia Mateusz Czmiel podał też, że mężczyzna był w ciężkim stanie, a ponadto „był w wysokiej grupie ryzyka, obciążony innymi chorobami”.

Zmarły w piątek mężczyzna trafił do szpitala w ubiegły piątek w ciężkim stanie, z zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową. Z uwagi na podeszły wiek i inne schorzenia od początku znajdował się w grupie podwyższonego ryzyka. Już wcześniej informowano, że zaraził się SARS-CoV-2 poprzez kontakt z osobą z rodziny, która przyjechała do Polski z wizytą z USA. Jego bliscy trafili na obserwację.

Wczoraj z powodu wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 choroby Covid-19 zmarła pierwsza osoba w Polsce. To 57-letnia kobieta z woj. wielkopolskiego, która ostatnio przebywała w szpitalu w Poznaniu. Wiadomo, że w placówce tej przebywają jeszcze co najmniej dwie osoby z rodziny zmarłej, który uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa. Jedna z nich to jej 25-letnia córka, z zawodu nauczycielka. Łącznie, w Poznaniu potwierdzono 5 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarła nie była w ostatnim czasie za granicą ani nie miała kontaktu z osobą z podejrzeniem choroby COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa. Wstępnie ustalono, że kilkanaście dni wcześniej miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch.

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek wieczorem o wprowadzeniu przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego. Od niedzieli 15 marca w Polsce będą przywrócone kontrole na wszystkich granicach. Będzie się odbywać klasyczna odprawa graniczna wraz z procedurą sanitarną. Cudzoziemcy będą mieli zakaz wjazdu do Polski. Zawieszone zostają regularne międzynarodowe połączenia osobowe lotnicze i kolejowe, ale nie samochodowe. Obywatele Polski wracający w ten sposób do kraju będą przechodzić 14-dniową kwarantannę – w domu bądź w miejscu wyznaczonym przez wojewodę. Osoby, u których na granicy zostaną stwierdzone symptomy chorobowe, będą przekazywane do najbliższego szpitala.

Wprowadzony zostanie zakaz zgromadzeń publicznych, w tym państwowych i religijnych, powyżej 50 osób. Zamknięte zostaną kasyna i galerie handlowe (z wyjątkiem działających w nich sklepów spożywczych, sklepów z artykułami higienicznymi, pralni i aptek). Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić sprzedaż tylko na dowóz i na wynos. Otwarte będą sklepy, banki i punkty usługowe.

Ponadto, Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób – napisał w komunikacje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Arcybiskup przypomniał również o dyspensie wydawanej przed biskupów diecezjalny od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. „Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”.

Przewodniczący KEP poprosił też kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30, bez udziału wiernych, odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Arcybiskup zaapelował także, aby wierni w tym samym czasie odprawiali w swoich rodzinach różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

