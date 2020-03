W Polsce zanotowano 13 nowych przypadków zakażenia koronawiusem [AKTUALIZACJA]

Łączna liczba potwierdzonych w Polsce zakażeń koronawirusem wzrosła w sobotę rano do 81 osób, z czego dwie zmarły. Później poinformowano o trzech kolejnych przypadkach zakażeń.

W sobotę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy laboratoryjne potwierdziły 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Chodzi o dwie osoby z woj. świętokrzyskiego (Starachowice), trzy z woj. dolnośląskiego (2 z Wrocławia i 1 z Bolesławca), 5 z woj. lubelskiego (Lublin) oraz trzy z woj. łódzkiego (Łódź).

Łącznie, w Polsce potwierdzona liczba zakażonych SARS-CoV-2 wynosi już 81, z czego dwie osoby zmarły.

Wyniki dotyczą 2 osób z woj. świętokrzyskiego (Starachowice), 3 z woj. dolnośląskiego (2 Wrocław i 1 Bolesławiec), 5 z woj. lubelskiego (Lublin) oraz 3 z woj. łódzkiego (Łódź). W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 81/2 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 14, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

[AKTUALIZACJA, godz. 10:50] Resort zdrowia poinformował później jeszcze o trzech kolejnych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To dwie osoby z woj. pomorskiego (Gdańsk) oraz jedna z woj. opolskiego. Oznacza to pierwsze potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w województwie pomorskim.

Mamy 3 nowe przypadki zakażenia #koronawirus, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki dotyczą 2 osób z woj. pomorskiego (Gdańsk) i 1 z opolskiego (Opole). Liczba osób zakażonych koronawirusem: 84/2 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 14, 2020

W piątek w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna, zakażony koronawirusem. To druga ofiara śmiertelna wśród zarażonych w Polsce. Zmarły był obciążony innymi chorobami, do szpitala trafił tydzień temu w ciężkim stanie, z zapaleniem płuc. Od początku był w grupie podwyższonego ryzyka.

Czytaj więcej: W Polsce zmarła druga osoba zarażona koronawirusem

Dzień wcześniej z powodu wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 choroby Covid-19 zmarła 57-letnia kobieta z woj. wielkopolskiego. Ostatnio przebywała w szpitalu w Poznaniu. Wiadomo, że w placówce tej przebywają jeszcze co najmniej dwie osoby z rodziny zmarłej, który uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa. Jedna z nich to jej 25-letnia córka, z zawodu nauczycielka. Zmarła nie była w ostatnim czasie za granicą ani nie miała kontaktu z osobą z podejrzeniem choroby COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa. Wstępnie ustalono, że kilkanaście dni wcześniej miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Była pierwszą w Polsce śmiertelną ofiarą pandemii wirusa.

Jak podaje RMF FM, Europa stała się teraz epicentrum pandemii koronawirusa. WHO podkreśla, że obecnie w Europie dzienny przyrost nowych przypadków zakażenia jest większy, niż miało to w szczytowym okresie epidemii w Chinach. We Francji tylko w ciągu jednego dnia przybyło 800 nowych przypadków zakażenia. Obecnie w tym kraju odnotowano już 3661 przypadków, z czego 79 śmiertelnych. Łącznie, na całym świecie w związku z SARS-CoV-2 zmarło już 5 tys. ludzi. Z kolei według berlińskiego Instytutu Roberta Kocha, oprócz Włoch obecnie najbardziej zagrożonymi koronawirusem regionami Europy są austriacki Tyrol, stolica Hiszpanii – Madryt oraz Francja.

Koronawirus – sytuacja w Polsce

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek wieczorem o wprowadzeniu przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego. Od niedzieli 15 marca w Polsce będą przywrócone kontrole na wszystkich granicach. Będzie się odbywać klasyczna odprawa graniczna wraz z procedurą sanitarną. Cudzoziemcy będą mieli zakaz wjazdu do Polski. Zawieszone zostają regularne międzynarodowe połączenia osobowe lotnicze i kolejowe, ale nie samochodowe. Obywatele Polski wracający w ten sposób do kraju będą przechodzić 14-dniową kwarantannę – w domu bądź w miejscu wyznaczonym przez wojewodę. Osoby, u których na granicy zostaną stwierdzone symptomy chorobowe, będą przekazywane do najbliższego szpitala.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wprowadzony zostanie zakaz zgromadzeń publicznych, w tym państwowych i religijnych, powyżej 50 osób. Zamknięte zostaną kasyna i galerie handlowe (z wyjątkiem działających w nich sklepów spożywczych, sklepów z artykułami higienicznymi, pralni i aptek). Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić sprzedaż tylko na dowóz i na wynos. Otwarte będą sklepy, banki i punkty usługowe.

Ponadto, Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób – napisał w komunikacje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Arcybiskup przypomniał również o dyspensie wydawanej przed biskupów diecezjalny od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. „Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przewodniczący KEP poprosił też kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30, bez udziału wiernych, odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Arcybiskup zaapelował także, aby wierni w tym samym czasie odprawiali w swoich rodzinach różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Rmf24.pl / twitter.com / Kresy.pl