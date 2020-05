Mike Pompeo uważa, że Chiny są winne setek tysięcy zgonów

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo podczas konferencji prasowej zarzucił Chinom, że ich działania doprowadziły do śmierci setek tysięcy osób – przekazuje Agencja Prasowa Reuters.

W środę podczas konferencji prasowej, sekretarz stanu USA Mike Pompeo zarzucił Chinom odpowiedzialność za śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób na całym świecie – informuje Reuters. Zdaniem polityka działania chińskiego rządu spowolniły reakcję reszty świata na pandemię nowego koronawirusa.

Według Pompeo, gdyby Chiny wcześniej przekazały informacje o koronawirusie, pandemia mogłaby wyglądać inaczej. „Oni wiedzieli od początku” – przekazywał. „Chiny mogły zapobiec setkom tysięcy śmierci na całym świecie. Chiny mogły zapobiec ogólnoświatowemu kryzysowi”.

Zdaniem amerykańskiego polityka, rząd chiński ciągle nie ujawnił wszystkich posiadanych informacji. „Chiny ciągle odmawiają prośbom o podzielenie się danymi, które mogą ratować ludzkie życie”.

Według Pompeo nie ma nic sprzecznego w sytuacji, w której różne urzędy USA publikują inne oświadczenia na temat pandemii. Zdaniem sekretarza stanu jedyne co je różni to stopień przekonania co do pochodzenia wirusa. „Staramy się dojść do prawdy. Są różne poziomy pewności w różnych miejscach” – przekazywał.

Jak przekazywaliśmy na naszym portalu, Mike Pompeo stwierdził, że „mocne dowody” wskazują, że koronawirus powstał w laboratorium w Wuhan. Nie ujrzały one jednak jeszcze światła dziennego.

„Mogę powiedzieć, że istnieją mocne dowody, że to [koronawirus – red.] przyszło z laboratorium w Wuhan. To nie pierwszy raz, kiedy świat jest narażony na wirusy w wyniku awarii w chińskim laboratorium” – stwierdził Pompeo w programie „This Week” redakcji ABC News.

Sekretarz stanu odmówił odpowiedzi na pytanie, czy zdaniem amerykańskich władz wirus został uwolniony celowo. Pochodzenie wirusa stało się punktem zapalnym w relacjach między USA i Chinami. W ostatnich tygodniach prezydent Trump wzmógł wysiłki, aby obwinić Chiny o wybuch pandemii.

W piątek Trump napisał na Twitterze, że niektóre sieci telewizyjne w USA są „chińskimi marionetkami”.

Concast (@NBCNews) and Fake News @CNN are going out of their way to say GREAT things about China. They are Chinese puppets who want to do business there. They use USA airwaves to help China. The Enemy of the People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2020