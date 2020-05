Pompeo: są „mocne dowody” na to, że koronawirus powstał w laboratorium w Wuhan

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo stwierdził, że „mocne dowody” wskazują, że koronawirus powstał w laboratorium w Wuhan. Nie ujrzały one jednak jeszcze światła dziennego. Sprawę opisał Bloomberg.

Mogę powiedzieć, że istnieją mocne dowody, że to [koronawirus – red.] przyszło z laboratorium w Wuhan. To nie pierwszy raz, kiedy świat jest narażony na wirusy w wyniku awarii w chińskim laboratorium – stwierdził Pompeo w programie „This Week” redakcji ABC News.

Sekretarz stanu odmówił odpowiedzi na pytanie, czy zdaniem amerykańskich władz wirus został uwolniony celowo.

Pochodzenie wirusa stało się punktem zapalnym w relacjach między USA i Chinami. W ostatnich tygodniach prezydent Trump wzmógł wysiłki, aby obwinić Chiny o wybuch pandemii.

W piątek Trump napisał na Twitterze, że niektóre sieci telewizyjne w USA są „chińskimi marionetkami”.

Concast (@NBCNews) and Fake News @CNN are going out of their way to say GREAT things about China. They are Chinese puppets who want to do business there. They use USA airwaves to help China. The Enemy of the People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2020