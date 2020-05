Donald Trump: Koronawirus zabije nawet 100 tys. Amerykanów. Do końca roku powstanie jednak szczepionka

Na skutek koronawirusa śmierć może ponieść nawet 100 tys. Amerykanów – oświadczył w niedzielę prezydent USA Donald Trump. Wyraził przekonanie, że do końca roku zostanie opracowana szczepionka na SARS-CoV-2.

Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa na skutek epidemii koronawirusa śmieć poniesie nawet 100 tys. Amerykanów – podaje agencja Reuters. Wyraził także przekonanie, że do końca roku zostanie opracowana szczepionka na SARS-CoV-2.

„Umrze od 75, 80 do 100 tys. ludzi. To okropne” – powiedział Donald Trump na antenie Fox News. Wcześniejsze przewidywania prezydenta sugerowały ok. 60-70 tys. ofiar śmiertelnych choroby COVID-19.

Do tej pory w USA z powodu choroby COVID-19 zmarło ponad 67 000 osób. W kraju odnotowano ponad 1,1 mln potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W większości stanów USA następuje stopniowe znoszenie obostrzeń wprowadzonych z powodu epidemii. Jest to spowodowane zmniejszającą się stopniowo liczbą nowych przypadków zakażenia.

Prezydent USA podkreślił, że jego zdaniem do końca roku zostanie opracowana skuteczna szczepionka na SARS-CoV-2. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, iż wielu ekspertów nie poparłoby takiej opinii. Zdaniem specjalistów szczepionka pojawi się w okresie od roku do 18 miesięcy.

Trump oświadczył także, że chce aby jesienią uczniowie i studenci wrócili do szkół i na uczelnie, mimo – jak przyznał – możliwości nawrotu epidemii.

Prezydent USA zapowiedział też przeznaczenie większej ilości środków finansowych na pomoc podmiotom, które ucierpiały na skutek epidemii i spowodowanego przez nią zastoju gospodarczego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy sekretarz stanu USA Mike Pompeo stwierdził ostatnio, że „mocne dowody” wskazują, że koronawirus powstał w laboratorium w Wuhan. Nie ujrzały one jednak jeszcze światła dziennego. Podobne przekonanie wyraził w piątek prezydent Donald Trump.

Zdaniem Pompeo Chiny nadal blokują dostęp do próbek wirusa potrzebnych do badań ekspertom ds. zdrowia z WHO, a także naukowcom z USA.

Zobacz także: Donald Trump uważa, że Chiny zrobią wszystko w celu usunięcia go ze stanowiska

reuters.com / kresy.pl