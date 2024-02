Były prezydent Donald Trump, ubiegający się o nową kadencję w Białym Domu, ujawnił nazwiska ze swojej krótkiej listy kandydatów na wiceprezydenta.

Trump w Fox News podczas wydarzenia w Greenville w Karolinie Północnej, ujawnił nazwiska ze swojej krótkiej listy kandydatów na wiceprezydenta. Na liście znalazło się trzech byłych rywali Trumpa w prawyborach Partii Republikańskiej – gubernator Florydy Ron DeSantis, senator Tim Scott i przedsiębiorca Vivek Ramaswamy.

Inni potencjalni kandydaci to gubernator Dakoty Południowej Christy Noem, republikanin Byron Donalds i Tulsi Gabbard, która opuściła Partię Demokratyczną w 2022 roku.

Donald Trump zauważył, że „wszyscy ci ludzie są dobrzy, wszyscy solidni”, choć nie wymienił najbardziej prawdopodobnego kandydata.

Trump powiedział, że potrzebuje kandydata, który mógłby mu pomóc „z punktu widzenia wyborcy” oraz kogoś, kto ma „zdrowy rozsądek” w takich kwestiach jak granica, samochody elektryczne i wysokie stopy procentowe.

W razie reelekcji na prezydenta USA, Donald Trump zamierza szantażem przymusić Rosję i Ukrainę do negocjacji pokojowych, grożąc Kijowowi odcięciem amerykańskiej pomocy wojskowej, a Moskwie zwiększeniem pomocy dla Ukraińców – podaje Bloomberg. Ponadto, ekipa Trumpa rozważa ograniczenie gwarancji bezpieczeństwa NATO tylko do państw, które wywiązują się z zobowiązań dotyczących wydatków na obronność.

Według agencji Bloomberg, powołującej się na swoje dobrze poinformowane źródła, plan ubiegającego się o reelekcję byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na to, by w ciągu 24 godzin zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską, ma polegać na przymuszeniu obu stron do natychmiastowych negocjacji.

Jeden z doradców Trumpa, na którego powołuje się agencja twierdzi, że polityk zamierza uciec się do szantażu. Zamierza wstrzymać amerykańską pomoc wojskową, aby zmusić władze w Kijowie do rozpoczęcia negocjacji z Moskwą. Z kolei względem Rosji Trump planuje to samo, ale grożąc zwiększeniem dostaw broni na Ukrainę.

Jak pisaliśmy, według Bloomberga były prezydent Donald Trump nalegał na udzielenie Ukrainie pomocy w formie pożyczki, ponieważ wysiłki w celu zatwierdzenia dalszej pomocy w Kongresie pozostają w impasie w związku z wewnętrzną walką o politykę imigracyjną i graniczną.

Pisaliśmy też, iż Trump oświadczył niedawno, że gdy zostanie prezydentem USA nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Zdaniem Karnitschniga, swoją wypowiedzią Donald Trump „uwolnił Europę z ograniczeń bańki amerykańskiego bezpieczeństwa”.

Kresy.pl/Fox News