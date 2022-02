The Times: Grupa Wagnera otrzymała zadanie zamordowania prezydenta Ukrainy

Zełenski zwrócił się do obywateli Białorusi w związku z odbywającym się w niej w niedzielę referendum o zmianach w konstytucji opracowanych przez władze. Prezydent Ukrainy prosił ich by dokonali "prawidłowego wyboru". Zełenski skrytykował też rolę Białorusi w konflikcie - "W trwającej teraz wojnie, niestety, nie jesteście z nami po tej samej stronie. Z waszego terytorium wojska Federacji Rosyjskiej odpalają rakiety na Ukrainę. Z waszego terytorium zabijają nasze dzieci, niszczą nasze domy, próbują zniszczyć wszystko, co zostało wybudowane przez dziesięciolecia... i de facto to także referendum dla was. Wy decydujecie czym być i jak będziecie patrzeć w oczy swoim dzieciom, sobie nawzajem i waszym sąsiadom. A my to wasi sąsiedzi".

Głos zabrał białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko. "Do kogo on się zwraca? My zawsze odnosiliśmy się do Ukraińców po ludzku" - zacytował ukraiński portal Korrespondent.net. Stwierdził wręcz, że na Ukrainie jakoby wyłapuje się i bije cywilnych Białorusinów i Rosjan co "popycha Białoruś do operacji specjalnej w obronie swoich obywateli". Jednocześnie podkreślił, że na ukraińskim terytorium nie ma "ani jednego białoruskiego żołnierza".