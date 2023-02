Zełenski w Wielkiej Brytanii apeluje o przekazanie rakiet dalekiego zasiegu [+VIDEO]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę Pałacu Buckingham z królem Wielkiej Brytanii Karolem III.

Jak poinformował portal Ukrinform, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę Pałacu Buckingham z królem Wielkiej Brytanii Karolem III. Brytyjski monarcha spotkał się z Zełenskim w Pałacu Buckingham po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę pod koniec lutego ubiegłego roku.

Wcześniej, podczas przemówienia w Westminster Hall podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Zachód do dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, które mają zmusić do całkowitego opuszczenia terytorium Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia do brytyjskich parlamentarzystów mówił: „Wiemy, że zwycięży wolność. Wiemy, że Rosja przegra i wiemy, że zwycięstwo zmieni świat, a to będzie zmiana, która była potrzebna od dawna” – podkreślił Zełenski.

Według niego Londyn wraz z Kijowem zmierza do „najważniejszego zwycięstwa w naszym życiu. To będzie zwycięstwo nad samą ideą wojny” – podkreślił.

Zełenski przekonywał, że Ukraina osiągnęła już znaczące wyniki i wniosła wielki wkład w globalną architekturę bezpieczeństwa.

⚡️⚡️Footage of the meeting between President of Ukraine Volodymyr Zelensky and King Charles III of Great Britain pic.twitter.com/AMfZQo6Ip5

— War Monitor (@WarMonitors) February 8, 2023