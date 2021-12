Przełom na granicy. Pierwszy taki dzień

W środę Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok wobec Emila Cz. za znęcanie się nad matką. Żołnierz, który uciekł na Białoruś został skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności i roczny zakaz zbliżania się do matki. Sąd zobowiązał go także do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

W środę Sąd Okręgowy w Olsztynie zajmował się sprawą apelacyjną Emila Cz., który był oskarżony o znęcanie się nad matką - podaje PAP. Sąd utrzymał wobec Emila Cz. wyrok skazujący go na 6 miesięcy ograniczenia wolności. Zasądzono także roczny zakaz zbliżania się do matki. Sąd zobowiązał go także do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. W połowie grudnia żołnierz uciekł na Białoruś, za co jest poszukiwany listem gończym.

