Łukaszenko dopuścił się ludobójstwa? Warszawski adwokat składa zawiadomienie do prokuratury

Adwokat z Warszawy Tomasz Wiliński przygotował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Aleksandra Łukaszenkę, w tym ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości.

Jak podał w czwartek portal Interia, Tomasz Wiliński od ponad 7 lat zajmuje się sprawami białoruskimi. Prawnik powiedział portalowi, że prowadząc „śledztwo adwokackie” gromadził, i wciąż gromadzi, dowody przestępstw popełnianych przez Aleksandra Łukaszenkę i białoruskie władze. Jest pełnomocnikiem ponad 10 osób, Polaków i Białorusinów, w imieniu których przygotował zawiadomienie do polskiej prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Łukaszenkę i jego ludzi.

Wiliński w rozmowie z Interią nie chciał ujawnić nazwisk osób, których jest pełnomocnikiem – z uwagi na ich bezpieczeństwo a także dobro postępowania. Podał jednak, że wśród nich są Paweł Łatuszko i Olga Safronowa, a także inne osoby, które doznały represji i przestępstw.

Zawiadomienie do polskiej prokuratury, do którego dotarła Interia, dotyczy m.in. ludobójstwa. Według Wilińskiego było ono popełnione „na grupie narodowej i politycznej Białorusinów, którzy identyfikują się m.in. z biało-czerwono-białą flagę i hasłem +Żywie Biełaruś!+”. Inna grupa narodowościowa, która miała paść ofiarą Łukaszenki, to Irakijczycy.

„Trzecia zbrodnia, która jest zarzucana, to zbrodnia przeciwko ludzkości (grupie ludności, min. 6-10 osób), tutaj chodzi m.in. o Polaków: Andrzeja Poczobuta, Andżelikę Borys, Witolda Dobrowolskiego, Kacpra Siennickiego, Rolanda Łysowa, Patryka Juracza oraz wszystkich Białorusinów, których dotknęły represje” – tłumaczył adwokat.

Prawnik zarzucił także białoruskim władzom uprowadzenie samolotu Ryanair z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie. „Kolejny zarzut dotyczy prześladowania ludności, tu mówimy o dyskryminacji i prześladowaniu. Ostatni z zarzutów stawiany jest z art. 119 polskiej ustawy karnej, tj. groźby bezprawne, one dotyczą m.in. gróźb kierowanych przez oficerów KGB i samego Łukaszenkę pod adresem opozycjonistów” – czytamy.

Wiliński zapowiadał, że złoży doniesienie w Prokuratury Krajowej w Warszawie w czwartek w południe. W styczniu 2022 roku także złożyć podobne zawiadomienie do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Ma być ono bardziej obszerne i obejmować sprawy od 1996-98 roku.

Zdaniem adwokata zebrany materiał dowodowy jest bardzo mocny i obszerny. Jest to m.in. „kilkanaście przypadków udokumentowanych zabójstw”. Uzasadnienie do zawiadomienia liczy ponad 160 stron, a załączniki to łącznie ponad 30 tys. dokumentów, z czego 10 tys. dotyczące migrantów.

„Takie zawiadomienia składa się bardzo rzadko, tego rodzaju sprawę można nazwać sprawą życia” – powiedział Wiliński.

