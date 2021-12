Putin zażądał od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa: „natychmiast, teraz”

Prezydent Rosji Władimir Putin odbył w czwartek doroczną wielogodzinną konferencję prasową. Jak podaje TASS, odpowiedział na niej na pytania 44 dziennikarzy. Znaczna część jego wypowiedzi dotyczyła wzrostu napięcia między Rosją a NATO i Ukrainą.

Putin mówił m.in. o „okrążaniu Rosji” przez obce bazy wojskowe. „Bazy dookoła – to prawda. Na wschodzie, południu i północy instalowane są również nowe systemy uzbrojenia, na morzu. Na zachodzie tym bardziej (…). Ale otoczenie terytorium takiego jak nasze, to trudne zadanie. Chociaż nowoczesne środki na pewno pozwalają o tym myśleć” – cytuje jego słowa TASS.

Rosyjski prezydent zarzucał także Zachodowi, że „oszukał” Rosję obiecując jej, że NATO nie rozszerzy się na wschód. „Ani cala na wschód, jak nam mówiono w latach 90. I co z tego? Oszukali. Po prostu bezczelnie oszukali – pięć fal rozszerzenia NATO” – mówił dodając, że obecnie „w Rumunii i Polsce pojawiają się odpowiednie systemy”. Prawdopodobnie chodziło mu o systemy rakietowe Mk41, o których wspominał kilka dni temu.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza Sky News, jakie gwarancje może dać Moskwa w sprawie nieagresji na Ukrainę lub jakiekolwiek inne państwo, rosyjski przywódca stwierdził, że to nie Rosja stanowi zagrożenie dla innych państw. „Czy my przyszliśmy pod granice Stanów Zjednoczonych lub granice Wielkiej Brytanii? To do nas przyszli” – mówił wskazując na Ukrainę i jej natowskie aspiracje. Przekonywał, że jeśli Ukraina wstąpi do NATO, pojawią się tam systemy rakietowe. „Żądacie ode mnie gwarancji. To wy powinniście nam dać gwarancje, natychmiast, teraz a nie omawiać tego przez dziesięciolecia” – mówił Putin.

Później twierdził, że USA „ze swoimi rakietami przyszły” pod granice Rosji i pytał, co zrobiliby Amerykanie, „gdyby Rosja rozmieściła swoje rakiety na granicy USA z Meksykiem lub Kanadą”.

Odnosząc się do bieżących rozmów USA Putin powiedział, że dalsze działania Rosji nie będą zależeć od wyniku tych negocjacji, ale od „bezwarunkowego zapewnienia bezpieczeństwa Rosji dziś i w perspektywie historycznej”.

Pierwsze reakcje Amerykanów na rosyjskie propozycje w dziedzinie bezpieczeństwa Putin ocenił pozytywnie. „Partnerzy amerykańscy mówią nam, że są gotowi rozpocząć tę dyskusję, te negocjacje na samym początku roku w Genewie. Powołano przedstawicieli obu stron. Mam nadzieję, że rozwój sytuacji pójdzie tą drogą” – powiedział rosyjski prezydent.

Po raz kolejny odnosząc się do Ukrainy Putin zarzucił jej władzom, że „wypierają Rosjan i rosyjskojęzycznych z ich historycznych terytoriów”. Jako przykład wskazał ustawę językową oraz ustawę o rdzennych narodach, w której nie uwzględniono Rosjan. Dodawał, że ustawa nie obejmuje także Polaków, Węgrów i Rumunów. Po raz drugi w ciągu ostatnich dni przekonywał także, że z Ukrainy chce się utworzyć „anty-Rosję”, zainstalować na niej nowoczesne systemy uzbrojenia i rozwiązać kwestię Krymu i Donbasu środkami zbrojnymi”. Jego zdaniem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po dojściu do władzy „wpadł, tak jak jego poprzednicy, pod wpływ radykalnych elementów, jak mówią na Ukrainie, nazioli [nacykow – red.]”. Przedstawił Ukrainie szereg zarzutów: brak wskazania winnych masakry w Odessie w 2014 roku, „niszczenia” prorosyjskich ukraińskich polityków, niechęć do realizacji porozumień mińskich czy „codzienne” ostrzeliwanie Donbasu.

Jako powód zajęcia Krymu Putin wskazał „krwawy zamach stanu” na Ukrainie w 2014 roku. „Albo czy moglibyśmy bezwolnie patrzeć na to, co działo się na południowym wschodzie, w Donbasie, który początkowo, nawet przy organizacji Związku Radzieckiego (…) nie myślał o sobie inaczej niż jako o części Rosji, ale Lenin i jego towarzysze popchnęli go wtedy siłą [w skład USSR – red.]”- mówił Putin. Według niego bolszewicy utworzyli wówczas „kraj, który nigdy wcześniej nie istniał”, czyli Ukrainę, i dali mu „historyczne terytorium z ludźmi, których nikt nie pytał, jak i gdzie chcą żyć”.

Kresy.pl / TASS