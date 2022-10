Niemcy odsyłają imigrantów do Polski

Kolejni cudzoziemcy zostali przekazani przez stronę niemiecką do Polski. Chodzi o nadużycie swobody podróżowania w strefie Schengen i procedury uchodźczej. W ubiegłym tygodniu do Polski wróciło sześcioro obywateli Tadżykistanu oraz czworo obywateli Iraku. Od początku roku Niemcy przekazali do Polski 200 cudzoziemców (z 502 osób zapowiedzianych).

Od początku roku, strona niemiecka przekazała do Polski prawie 200 cudzoziemców (z 502 osób zapowiedzianych), w tym 60 osób, które przedostały się do Polski z Białorusi, a następnie dostały się do Niemiec – poinformowała Straż Graniczna w środę. Powodem jest ndużycie swobody podróżowania w strefie Schengen i procedury uchodźczej.

Kolejni cudzoziemcy przekazani przez stronę niemiecką do Polski.

Od początku roku, strona🇩🇪przekazała do🇵🇱 prawie 200 cudzoziemców (z 502 osób zapowiedzianych), w tym 60 osób to cudzoziemcy, którzy przedostali się do🇵🇱a później do🇩🇪 nielegalnie z🇧🇾. 👉https://t.co/gxcZpTk8DK pic.twitter.com/Fh4D79ezGY — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 12, 2022

Zobacz także: Do Niemiec przybywa coraz więcej imigrantów. Kraje związkowe mają problem z ich zakwaterowaniem

W ubiegłym tygodniu do Polski wróciło sześcioro obywateli Tadżykistanu oraz czworo obywateli Iraku.

Pierwsza grupa cudzoziemców została zatrzymana na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

„Cudzoziemcy do Polski dostali się nielegalnie z Białorusi. Złożyli wnioski o udzielenie międzynarodowej ochrony na terytorium Polski, jednak Szef Urzędu ds. Cudzoziemców odmówił im nadania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej. Następnie Irakijczycy udali się do Niemiec gdzie złożyli wnioski o azyl. Bezpośrednio po przekazaniu cudzoziemców z Niemiec, gdzie służby niemieckie uznały, że ich pobyt jest nielegalny, złożyli oświadczenie, o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. Z uwagi na to Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach wydał wobec cudzoziemców Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, które uprawniają do legalnego pobytu w Polsce, jednak nie uprawniają do swobodnego podróżowania po krajach EU. Po zakończonych czynności cudzoziemców skierowano do ośrodka otwartego w Białej Podlaskiej” – podkreśla Straż Graniczna.

Zobacz także: Pościg za Gruzinem na autostradzie A2. Przewoził nielegalnych imigrantów

Druga grupa cudzoziemców (6 obywateli Tadżykistanu) przekazana została funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Zgorzelca. Powodem przekazania był ich nielegalny pobyt na terytorium Niemiec.

„W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu wobec obywateli Tadżykistanu ustalono, że nie posiadają oni dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Polski do Niemiec wbrew przepisom, by tam złożyć wniosek o azyl. Niemieckie służby uznały pobyt cudzoziemców za nielegalny i skierowały ich na podstawie przepisów o readmisji do Polski” – czytamy w komunikacie SG.

Komendant PSG w Zgorzelcu wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do wyjazdu z Polski. W decyzjach orzeczono także o 6 miesięcznym zakazie wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów Schengen.

Od początku roku, strona niemiecka przekazała do Polski prawie 200 cudzoziemców (z 502 osób zapowiedzianych).

nadodrzanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl