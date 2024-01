Ponad połowa uczniów uchodźców z Ukrainy mieszkających w Polsce nie uczęszcza do polskich szkół

Ok. 150 tys. uczniów uchodźców z Ukrainy mieszkających w Polsce nie uczęszcza do polskich szkół.

Takie dane, prezentujące stan na październik 2023 r., płyną z raportu “Uczniowie uchodźcy w polskim systemie edukacji. Co mówią nowe dane?” autorstwa Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Z badania wynika, że ponad 53 proc. uchodźców w wieku szkolnym (urodzonych w latach 2005-2016) zarejestrowanych w Polsce znajduje się poza polskim systemem edukacji. Oznacza to co najmniej 112,8 tys. dzieci w wieku szkoły podstawowej i 43,6 tys. młodzieży w wieku szkoły średniej.

Prezes CEO dr Jędrzej Witkowski podkreśla, że rodzice wszystkich tych dzieci zadeklarowali, że kontynuują one ukraińską edukację zdalną, ale w praktyce trudno sprawdzić czy tak jest. Nauka zdalna to brak nauki języka polskiego czy integracji z rówieśnikami.

Z danych CEO wynika również, że z polskich szkół w ciągu roku zniknęło 4,5 tys. ukraińskich uczennic i uczniów.

W badaniu uwzględniono dane dotyczące uczniów: szkół podstawowych (z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia.

Na potrzeby obliczeń przyjęto, że osoby urodzone w tych latach to osoby w wieku szkolnym. Przyjęto również, że: dzieci urodzone w latach 2009-2016 są w wieku szkolnym podstawowym, młodzież urodzona w latach 2005-2008 jest w wieku szkolnym ponadpodstawowym. Przy obliczeniach dla roku szkolnego 2021/22 i 2022/23 uwzględniono odpowiednio dane dla osób urodzonych w latach 2003-2014 i 2004-2015.

Jak informowaliśmy, w listopadzie ub. roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało, że liczba ukraińskich uczniów w polskich szkołach przekroczyła liczbę 286 tys.

183 461 uczniów z Ukrainy to ci, którzy przyjechali do Polski po rozpoczęciu inwazji Rosji i posiadający status uchodźcy wojennego, kolejne 103 073 to obywatele Ukrainy, którzy nie mają takiego statusu, ale byli tu już wcześniej. Razem daje to 286 534 ukraińskich uczniów, którzy obecnie kształcą się w polskich placówkach

Rządowe dane pokazują również, że z 1 719 257 obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce, aż 35,8 procent to osoby poniżej 18. roku życia. Około 1,5 mln Ukraińców było w Polsce przed wybuchem wojny.

Po wakacjach do polskich szkół przybyło dodatkowych 6,5 tysiąca ukraińskich uczniów ze statusem uchodźcy. W poprzednim roku szkolnym uczyło się w Polsce 178 972 uczniów-uchodźców z Ukrainy, w tym w podstawówkach 115 677, a w szkołach średnich – 19 429.

Kresy.pl / wp.pl