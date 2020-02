Bułgaria i Grecja wzmacniają granice w obliczu napływu migrantów z Turcji

Z powodu decyzji Turcji o przepuszczaniu uchodźców i migrantów do Europy, Bułgaria i Grecja wzmacniają kontrole na granicy z Turcją. Greccy i bułgarscy pogranicznicy powstrzymali już pierwsze grupy próbujące przedostać się do krajów członkowskich UE.

W związku z doniesieniami o poluzowaniu przez Turcję kontroli na granicach i przepuszczaniu syryjskich uchodźców udających się do krajów członkowskich Unii Europejskiej, Bułgaria wzmacnia kontrolę wzdłuż granicy z Turcją, żeby zapobiec napływowi nielegalnych migrantów.

Podczas posiedzenia bułgarskiego premier Bojko Borisow poinformował, że dodatkowe siły zostały już rozmieszczone na granicy, a środki na rzecz ochrony granicy morskiej zostały zintensyfikowane. Powiedział też, że organizowana jest na ten temat rozmowa telefoniczna z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, w związku ze wspieraną przez Rosjan ofensywą sił rządowych w syryjskiej prowincji Idlib i nowej fali uchodźców, władze Turcji zdecydowały, że nie będą blokować uchodźcom przedostawania się do Europy. Według Reutersa, tureckie służby otrzymały rozkaz przepuszczenia ich w razie prób przekraczania granicy na lądzie i na morzu. Tureckie i zachodnie media informują o licznych grupach migrantów, którzy za przyzwoleniem tureckich władz ruszyli w drogę, próbując przedostać się drogą lądową lub morską do krajów członkowskich UE. W piątek rano informowano o setkach osób, nie tylko z Syrii, ale też m.in. z Iraku, Iranu czy Maroka, zmierzających w stronę granicy z Bułgarią i Grecją, a tureckie stacje telewizyjne pokazywały migrantów szykujących się do przedostania przez morze na grecką wyspę Lesbos. Pojawiły się też doniesienia o podstawianiu autokarów do centrów dla uchodźców, którymi przewożono ludzi do strefy przygranicznej. Inne, nieoznakowane autokary przewoziły ludzi ze Stambułu pod granicę.

Bułgarskich minister obrony Krasimir Karakaczanow powiedział, że władze Bułgarii są gotowe wysłać na granicę z Turcją do 1000 żołnierzy i 140 jednostek sprzętu wojskowego, żeby powstrzymać napływ nielegalnych migrantów do kraju. Minister oświadczył, że bułgarscy pogranicznicy uniemożliwili przedostanie się z Turcji do Bułgarii dwóch grupom migrantów, liczącym po około 30 osób.

Z kolei agencja AFP, powołując się na greckie źródła policyjne podała, że w piątek grecka straż graniczna zatrzymała setki migrantów, którzy próbowali dostać się na terytorium Grecji z Turcji. Przez przejście graniczne w miejscowości Kastana w północno-wschodniej Grecji próbowało przedostać się wczoraj kilkaset osób. Nie podano dokładnej liczby ludzi, przy czym już rano informowano, że w pobliżu granicy turecko-greckiej jest około 300 osób. W związku z sytuacją, władze Grecji zdecydowały o zaostrzeniu kontroli na granicach.

W wyniku interwencji służb granicznych, nielegalni migranci utknęli w tamtejszej strefie buforowej. Media informowały, że greccy funkcjonariusze używali m.in. petard, żeby odstraszyć i zniechęcić ich do podejmowania prób przejścia na grecką stronę. Na miejsce udali się przedstawiciele rządu Grecji.

Jak podała turecka agencja informacyjna, grupa około 50 osób przypłynęła łodzią na grecką wyspę Lesbos z wybrzeża w prowincji Canakkale na zachodzie Turcji.

W nocy z piątku na sobotę pojawiły się informacje o zatrzymaniu przez greckie służby migrantów, którym udało się w jakiś sposób przekroczyć granicę.

Happening now: Greek military arrest migrants near the Turkish border in #Evros. Large number have made it to Greece despite unprecedented border control measures taken today by Athens, after Turkey stopped controls and sent hundreds of people to the gates of the EU pic.twitter.com/0m1UN83jk2 — Giorgos Christides (@g_christides) February 29, 2020

W sieciach społecznościowych co najmniej do wczoraj pojawią się wpisy sugerujące migrantom, którędy mogą przejść na terytoria krajów członkowskich UE. Niektóre są zamieszczane przez tureckich pracowników naukowych.

📢Dear #Syrian and #Afghani brothers! Here is #İpsala, the weakest point of Meriç(Evros) river which draws the border between #Turkey & #Greece.All you need to do is just lifting up the fences and walking away.These are Greek territories at the east flank of the river. Good luck! pic.twitter.com/GWRlXQwsFB — Dr.Yüksel Hoš © Jxlhš ☪️ (@jxlhs) February 28, 2020

Rferl.org / rmf24.pl / PAP / Kresy.pl