Ponad połowa Amerykanów za budową ogrodzenia na granicy z Meksykiem [SONDAŻ]

Jak wynika z nowego sondażu Quinnipiac, opublikowanego we wtorek, ponad połowa amerykańskich wyborców popiera budowę ogrodzenia wzdłuż granicy USA z Meksykiem.

Według sondażu, za budową ogrodzenia opowiada się obecnie 52 proc. wyborców w Stanach Zjednoczonych. Przeciwko jest 44 proc. respondentów.

Portal „The Hill” zaznacza, że parę tygodni wcześniej administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła, że zawiesi 26 ustaw federalnych, żeby umożliwić budowę muru w Teksasie. To pierwszy raz, gdy ekipa Bidena używa władzy wykonawczej do sfinansowania projektów na południowej granicy, co niegdyś często czynił Donald Trump.

Zaznaczono, że opinie w sondażu w znacznym stopniu pokrywają się z sympatiami politycznymi. Za budową ogrodzenia jest 91 proc. Republikanów, podczas gdy przeciwko jest 78 proc. Demokratów. Wśród wyborców niezależnych „za” jest 51 proc., a przeciwko 46 proc.

Zdaniem analityków, powrót jednego z flagowych projektów Trumpa obecnie wynika m.in. z wciąż nierozwiązanego kryzysu migracyjnego przy granicy z Meksykiem. Według sondażu, 55 proc. ankietowanych uważa, że duża liczba migrantów, którzy chcą dostać się do USA, to prawdziwy kryzys. 31 proc. uważa, że co prawda nie jest to kryzys, ale jednak problem. Tylko 11 proc. respondentów nie widzi w tej sytuacji żadnego problemu.

Jednocześnie, 31 proc. amerykańskich ankietowanych przyjęłoby migrantów z południa do siebie. Z kolei kolejne 37 proc. deklaruje, że mogłoby ich przyjąć, ale ich społeczność nie ma do tego odpowiednich środków. 27 proc. zdecydowanie zapowiada, że nie przyjęłoby żadnych migrantów.

thehill.com / Kresy.pl