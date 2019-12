Mosbacher odpowiedziała Putinowi

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher zabrała głos w dyskusji wywołanej słowami Władimira Putina na temat genezy II wojny światowej. Amerykańska dyplomatka przypomniała prezydentowi Rosji o pakcie Hitler-Stalin.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach władze Federacji Rosyjskiej kontynuują ofensywę retoryczno-dyplomatyczną odnosząc się do rzekomej genezy II wojny światowej. Prezydent Rosji Władimir Putin winą za wybuch konfliktu obarczał państwa zachodnie, a także zaprzeczał agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku. We wtorek, w Wigilię Bożego Narodzenia, prezydent Rosji na spotkaniu z kierownictwem rosyjskiego resortu obrony zaatakował ambasadora RP w III Rzeszy w latach 1933-1939, Józefa Lipskiego, odpowiedzialnego m.in. za negocjacje ws. polsko-niemieckiego paktu o nieagresji. Putin twierdził, że Lipski „podzielał antysemickie poglądy Hitlera i (…) obiecał zbudować mu w Warszawie pomnik za prześladowanie Żydów”, a także nazwał polskiego dyplomatę z czasów II RP „szumowiną i antysemicką świnią”.

W poniedziałek słowa Putina skomentowała na Twitterze Georgette Mosbacher. Ambasador USA przypomniała o układzie pomiędzy III Rzeszą a ZSRR, który umożliwił wybuch II wojny światowej. „Drogi Prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, aby rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu.” – napisała Mosbacher po polsku i po angielsku.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.

