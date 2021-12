ABW: Islamski radykał wśród nielegalnych imigrantów na granicy. Dostał się do Polski

„Na przyszły rok mamy wyznaczone dwa zadania. Pierwsze to dokończenie nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej. Spodziewamy się, że w styczniu może ona trafić do Sejmu. Drugie - to podjęcie decyzji w sprawie modelu biznesowego i wyboru partnera do projektu rządowego dotyczącego dużego atomu, co jest planowane w drugiej połowie 2022 r.” - powiedział Łukasz Sawicki z departamentu energii jądrowej w resorcie klimatu i środowiska podczas debaty energetycznej organizowanej przez Orlen i Fundację Instytutu Studiów Wschodnich.

Do końca bieżącego roku do GDOŚ złożony ma zostać raport środowiskowy dotyczący dużego atomu, z kolei na początku roku trafi tam raport lokalizacyjny. W raporcie lokalizacyjnym określona zostanie lokalizacja preferowana i alternatywna - wstępnie określone możliwe lokalizacje to Żarnowiec i Lubiatów.