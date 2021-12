Zidentyfikowano mężczyznę, który kontrolował szturm migrantów na przejście w Kuźnicy

Polskie służby zidentyfikowały tajemniczego mężczyznę, który miesiąc temu, podczas wielkiego szturmu migrantów na polską granicę wyraźnie kontrolował całą akcję. To białoruski generał, pełniący ważną funkcję.

We wtorek na konferencji ze Strażą Graniczną, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn, przypomniał i pokazał zdjęcie z listopadowego szturmu migrantów na przejście graniczne w Kuźnicy.

– To był człowiek, który zwrócił uwagę naszych żołnierzy i strażników granicznych swoim zachowaniem. Wyglądał na osobę skierowaną tam do jakichś działań nadzorczych, kontrolnych. Który wydawał się „trzymać rękę na pulsie” w związku z tym, co się działo na tym odcinku naszej granicy – powiedział Żaryn.

Przypomnijmy, że wówczas rzecznik również podkreślił, że jeden mężczyzna zwrócił uwagę polskich funkcjonariuszy. „Zachowywał się jak przysłany do nadzorowania działań, wydawał polecenia, kontrolował. Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba powiązana ze strukturami państwowymi Białorusi” – twierdził wówczas Żaryn. Zamieścił w tej sprawie wpis na Twitterze, do którego dołączył zdjęcia opisywanego mężczyzny. Miał cywilne ubranie i kaptur na głowie, stał w pobliżu grupy osób. Mieli to był funkcjonariusze ochrony.

Gen. mjr. Roman Podliniew, zastępca szefa białoruskich pograniczników, nadzorował atak na granicę Polski, który miał miejsce 16 listopada w Bruzgach. Kolejny dowód na to, jak głęboko służby białoruskie angażują się w prowadzoną przeciwko UE operację hybrydową. pic.twitter.com/M88MkpQGsT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021

Teraz Stanisław Żaryn oświadczył, że polskim służbom udało się zidentyfikować tego człowieka.

– To gen. mjr Roman Podliniew zastępca szefa białoruskich pograniczników – zaznaczył. Jak podał, od 2019 roku generał Podliniew jest zastępcą przewodniczącego komitetu białoruskiego zajmującego się ochroną granicy, tj. zastępcą szefa białoruskich pograniczników.

Rzecznik podał, że zdaniem strony polskiej, „obecność tak wysoko postawionej osoby w czasie ataków na polską granicę w czasie tego szturmu [16 listopada br. – red.] pokazuje skalę zaangażowania białoruskich służb w te działania”. Uważa, że świadczy to jednoznacznie o tym, że chodzi o operację hybrydową, „która daleko wykracza poza kwestie organizowania szlaku migracyjnego”.

– Jednocześnie obecność tego pana na miejscu i jego działania nadzorcze kolejny raz pokazują sposób działania, organizowania tych operacji hybrydowych, który jest pod stałą kontrolą służ białoruskich – podkreślił rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Według podanych przez niego informacji, gon. Podliniew została skierowany na granicę „do działań o charakterze nadzorczym nad całą operacją związaną z wykorzystaniem imigrantów przeciwko Polsce”.

– To białoruscy pogranicznicy biorą aktywny udział w wojnie propagandowej przeciwko Polsce, również w tym zakresie działalność pana Podliniewa jest bardzo znacząca i jest również angażowany w tego typu operacje przeciw Polsce – podsumował Stanisław Żaryn.

