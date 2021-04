Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #23)

Niemcy pomogły Nawalnemu w produkcji antyputinowskiego filmu; klub z Bundesligi zwolnił trenera za „homofobię” i „antyimigranckie” wypowiedzi; Grecja ponownie domaga się od Niemiec reparacji wojennych; wyniki wyborów w Bułgarii – dotychczasowi koalicjanci Borisowa nie dostali się do parlamentu; we francuskim parlamencie rozpoczęła się debata dotycząca legalizacji eutanazji; zamieszki w Irlandii Północnej; USA przedstawiły Iranowi „poważną propozycję” ws. odnowienia porozumienia nuklearnego; Żydzi przeprowadzili cyberatak na irańskie zakłady wzbogacania uranu; Izrael ostrzelał okolice Damaszku; w Kirgistanie odbyło się referendum konstytucyjne – większość obywateli poparła zmiany; Uzbekistan może korzystać z Generalnego Schematu Preferencji Unii Europejskiej; przywódca Korei Północnej wezwał partyjnych urzędników do kolejnego „Ciężkiego Marszu”; Biden dąży do odbicia Sądu Najwyższego z rąk konserwatystów przez zwiększenie liczby sędziów.

Świat – inne informacje

Z informacji portalu Spiegel.de wynika, że Rosja oficjalnie skarżyła się, że Niemcy pomogły Nawalnemu w realizacji filmu „Pałac dla Putina”, gdzie opozycjonista wysunął wobec rosyjskiego prezydenta oskarżenia korupcyjne. Po opublikowaniu filmu Rosja skierowała kanałami dyplomatycznymi poważne zarzuty względem niemieckich władz.

Klub Bundesligi Hertha Berlin zwolnił węgierskiego trenera Zsolta Petry z powodu „homofobicznych” i „antyimigranckich” wypowiedzi. Petry udzielając wywiadu gazecie Magyar Nemzet nazwał politykę imigracyjną Unii Europejskiej „moralnym upadkiem” Europy, krytykując jednocześnie bramkarza RB Lipsk Petera Gulacsi za publiczne poparcie dla małżeństw homoseksualnych. „Nie wiem co skłoniło Petera do poparcia osób o homoseksualnych, transpłciowych i innych tożsamościach seksualnych” – powiedział Petry. „Gdybym był nim, jako sportowiec, skoncentrowałbym się na piłce nożnej i nie komentował publicznie kwestii społeczno-politycznych” – dodał. Zapytany przez Magyar Nemzet, czy podziela konserwatywne spojrzenie na politykę, Petry odpowiedział: „Absolutnie. Nie rozumiem, jak Europa może spaść tak nisko moralnie; jej polityka imigracyjna jest wyrazem upadku moralnego. Europa jest kontynentem chrześcijańskim. Powinniśmy żyć według wartości narodowych, których nauczyliśmy się przez lata”.

Grecja ponownie domaga się od Niemiec reparacji wojennych. Wielkość szkód, jakie Niemcy spowodowały w tym kraju, została oszacowana przez grecką komisję parlamentarną na co najmniej 289 miliardów euro. „Żądania są nadal aktualne” – podkreśla grecki resort spraw zagranicznych.

Bułgarska Centralna Komisja Wyborcza podała dokładne wyniki wyborów trzy dni po ich zakończeniu. Jak wynika z liczb podanych na jej stronie internetowej rządząca partia Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), który poszedł do wyborów wraz ze Związkiem Sił Demokratycznych (SDS) zebrał 26,18 proc. głosów. To o prawie 6 punktów procentowych mniej niż cztery lata temu. Największym zwycięzcą okazał Slavi Trifonow – gospodarz popularnego programu telewizyjnego oraz piosenkarz. Jego ruch „Jest taki naród” („Ima takow narod”) zajął drugie miejsce z poparciem 17,66 proc. głosujących. Polityczny debiutant zdołał wyprzedzić postkomunistów z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP), którzy otrzymali jedynie 15,01 proc. głosów. To aż o 12 pkt proc. mniej niż w poprzednich wyborach. Kłopotem dla GERB i premiera Borisowa jest fakt, że pod progiem znaleźli się jego dotychczasowi koalicjanci z Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej – Bułgarskiego Ruchu Narodowego (WMRO-BND), na których zagłosowało 3,64 proc. Taki wynik głosowania sugeruje, że Borisow może mieć problem z uzyskaniem większość dla przedłużenia swoich rządów, sprawowanych z krótkimi przerwami od 12 lat.

W czwartek we francuskim parlamencie rozpoczęła się debata dotycząca legalizacji eutanazji. Inicjatorem debaty jest deputowanego lewicowej Partii Radykalnej, Olivier Falroni. Jak twierdzi, jego inicjatywa ma wysokie poparcie we francuskim społeczeństwie. „Rozwiązaniem dla człowieka cierpiącego nie jest zadanie mu śmierci, lecz ulżenie jego cierpieniu, towarzyszenie mu” – powiedział arcybiskup Paryża Michele Aupetit, komentując rozpoczętą w parlamencie Francji debatę. „Słyszymy, że nasza ostateczna wolność to móc poprosić o śmierć. Nie tego potrzebuje człowiek, lecz troski, towarzyszenia i miłości”.

Według policji Irlandii Północnej, środowe zamieszki w Belfaście miały niespotykaną jak dotąd skalę. Podczas kilkugodzinnych aktów przemocy zaatakowano funkcjonariuszy policji, rzucano butelkami z benzyną i spalono autobus. W zachodnim Belfaście ośmiu policjantów zostało rannych. Według zastępcy komendanta policji Irlandii Północnej (PSNI) Jonathana Robertsa w zamieszki prawdopodobnie były zaangażowane organizacje paramilitarne. Jak poinformowała stacja BBC, ponad 50 policjantów zostało rannych w wyniku zamieszek od końca zeszłego miesiąca. Od ponad tygodnia co noc dochodzi do wybuchu agresji w części Irlandii Północnej, spowodowanej sytuacją gospodarczą po brexicie.

Koreański premier rozpoczął w niedzielę wizytę w Iranie, która potrwa aż trzy dni, podał portal telewizji Al Jazeera. W centrum jego rozmów z przedstawicielami władz Iranu znajdzie się 7 mld dol. należących do irańskich podmiotów, które zostały zamrożone przez koreańskie instytucje finansowe. Zamrożone środki do głównie dochody uzyskane przez Irańczyków ze sprzedaży ropy naftowej. Koreańczycy zamrozili je pod naciskiem rozległych sankcji jednostronnie nałożonych na Iran przez administrację Donalda Trumpa w 2018 r. Władze irańskie uwolniły w piątek południowokoreański tankowiec przejęty w styczniu w wyniku sporu o zamrożone finanse.

W trakcie amerykańsko-irańskich rozmów w Wiedniu Stany Zjednoczone przedstawiły Iranowi „bardzo poważną propozycję” w kwestii odnowienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku – poinformował w piątek wysoki przedstawiciel irańskiej administracji państwowej. Pod koniec lutego br. Iran odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z USA i UE w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r. Iran nalega, by USA zniosły wszystkie jednostronne sankcje.

Awaria z dostawą energii elektrycznej, która miała miejsce w niedzielę w zakładach wzbogacania uranu w Natanz, była spowodowana aktem terrorystycznym – powiedział wiceprezydent Iranu i szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej Ali Akbar Salehi. Incydent miał miejsce w niedzielę rano. Dzień wcześniej uruchomiono dodatkowe wirówki w Natanz, co potwierdza, że Iran zrezygnował z przestrzegania warunków porozumienia nuklearnego z 2015 roku. W niedzielę izraelska rozgłośnia publiczna Kan Radio, powołując się na anonimowe źródło w wywiadzie, podała, że to izraelska agencja szpiegowska Mossad przeprowadziła cyberatak na irański obiekt.

W czwartek w pobliżu stolicy Syrii, miał miejsce atak rakietowy, w wyniku którego rany odniosło czterech żołnierzy. Był to pierwszy odnotowany izraelski atak od prawie miesiąca.

W niedzielę w Kirgistanie odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej wersji Konstytucji. Wstępne doniesienia mówią o tym, że referendum będzie ważne, a większość głosujących wyraziła zgodę na konstytucyjne zmiany.

Od 10 kwietnia Uzbekistan może korzystać z Generalnego Schematu Preferencji Unii Europejskiej (GSP+). Mechanizm GPS+ zakłada, że państwa Unii Europejskiej znoszą wobec objętego nim państwa-beneficjanta część ceł. Uchylenie barier celnych ma według agencji objąć kluczowe dla Uzbekistanu towary eksportowe takie jak tkaniny, odzież i wytwory z tworzyw sztucznych. Zakres towarów, które będą mogły napływać ze środkowoazjatycykiego państwa na unijny wspólny rynek ma wzrosnąć dwukrotnie. Aby utrzymać te preferencje Uzbekistan będzie musiał przestrzegać 27 warunków obejmujących między innymi kwestie związane z prawami pracowników i ochroną środowiska. Ich przestrzegania będzie na bieżąco monitorowane przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Z czasów rządów Islama Karimowa (1991-2016) Uzbekistan pozostawał krajem o zamkniętej gospodarce prowadzącym politykę protekcjonistyczną. Jego następca Szawkat Mirzijojew postawił na pewną liberalizację ekonomiczną.

Przywódca Korei Północnej wezwał partyjnych urzędników do kolejnego „Ciężkiego Marszu” pełnego pracy i wyrzeczeń. To kolejna wypowiedź Kim Dzong Una wskazująca, że jego kraj znajduje się w ciężkim położeniu. „Ciężki Marsz” to termin używany przez partię komunistyczną w Korei Północnej dla mobilizacji obywateli podczas klęski głodu w latach 90. XX wieku, w wyniku której mogło zginąć nawet 3 mln obywateli tego kraju. We wtorek na zjeździe sekretarzy lokalnych komórek Partii Pracy Korei w Pjongjangu Kim Dzong Un powiedział, że Korea Północna znalazła się w „najgorszej sytuacji” w swojej historii. Kim wzywał lokalne komórki partyjne do stawienia czoła „bezprecedensowo licznym wyzwaniom” i krytykował je za nieokreślone „braki”, które należy natychmiast naprawić, aby zapewnić „zdrowy i zrównoważony” rozwój partii.

Komisja Europejska jest gotowa na dodatkowe 6 miesięcy zawiesić wszystkie taryfy w handlu z USA, wynikające ze sporu wokół subsydiowania koncernów Airbus i Boeing – unijny komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis powiedział w sobotnim wywiadzie dla „Der Spiegel”. Stwierdził on, że zawieszenia taryf „jest sposobem na stworzenie przestrzeni dającej większą swobodę działania dla przemysłu i pracowników po obu stronach Atlantyku”. Decyzja o obustronnym zawieszeniu na cztery miesiące taryf w wymianie handlowej między USA i Unią Europejską została podjęta 5 marca. Chodzi o 7,5 mld ceł na towary, które pochodzą z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego w USA oraz 4 mld ceł na produkty amerykańskie nakładane przez Unię. Ogłoszenie zawieszenia taryf nastąpiło po rozmowach prezydenta USA Joe Bidena z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen „jako symbol nowego początku” w relacjach handlowych. Od ponad 16 lat trwa spór handlowy między USA i UE. Obie strony oskarżają się wzajemnie o stosowanie niedozwolonej pomocy publicznej dla gigantów branży lotniczej – Airbusa w UE i Boeinga w USA. Obie wygrały także swoje sprawy w ramach Światowej Organizacji Handlu, która pozwoliła na dodatkowe cła.

Prezydent USA Joe Biden nakazał w piątek powołanie ponadpartyjnej komisji do zbadania możliwości „reformy” Sądu Najwyższego, w tym zwiększenia liczby jego sędziów, co pozwoliłoby Demokratom na odbicie tego ciała z rąk konserwatystów.

Arkansas jako pierwszy stan w USA zabronił terapii hormonalnych oraz zabiegów chirurgicznych dla nieletnich osób o zaburzeniach płciowości. Stanowy parlament we wtorek odrzucił weto gubernatora w tej sprawie. Przepisy tego typu rozważane są w co najmniej 16 innych stanach USA.

Rzecznik Kremla powiedział, że w ciągu ostatniego roku liczba migrantów w Rosji bardzo mocno spadła i jest ich za mało, żeby Rosja mogła zrealizować swoje „ambitne plany”. Obecnie w Rosji istnieje szereg kategorii obcokrajowców, którym wolno zostać w kraju na dłuższy pobyt bez poddawania się obowiązkowym badaniom daktyloskopijnym i medycznym. W większości są to obywatele państw Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Przed 1 marca 2020 roku w Rosji przebywało około 2,5 mln takich osób. W czerwcu ub. roku pisaliśmy o planach rosyjskiego rządu, który w warunkach kryzysu wywołanego przez pandemię i możliwego wzrostu bezrobocia wśród własnych obywateli chciał obniżyć poziom imigracji. Rządowa „Rossijskaja Gazieta” zapowiadała wówczas, że liczba imigrantów zarobkowych wpuszczonych do Rosji w 2021 r. może sięgnąć zaledwie 104 993. W roku 2020 limit wiz pracowniczych do wydania był prawie o jedną trzecią wyższy – określony na poziomie 144 583. Gazeta powoływała się na informacje służby prasowej rosyjskiego Ministerstwa Pracy.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew oskarżył USA w wywiadzie dla gazety „Kommiersant” o rozwijanie broni biologicznej. Patruszew twierdził, że laboratoria w których Amerykanie rzekomo opracowują broń biologiczna ulokowane są głównie w państwach graniczących z Rosją. „Zapewniają, że to centra badawcze gdzie Amerykanie pomagają miejscowym uczonym walczyć z groźnymi chorobami. Prawda, władze tych państw, gdzie rozmieszczone są te obiekty, nie mają pojęcia co dzieje się w ich ścianach” – powiedział rosyjski urzędnik. Patruszew utrzymywał też, że w rejonach gdzie mają działać opisywane przez niego laboratoria odnotowuje się podwyższoną proporcję nietypowych chorób u ich mieszkańców. Rosyjski urzędnik nie wymienił przy tym żadnych państw i regionów w których miałyby występować takie zjawiska.

