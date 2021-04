Awaria w irańskim ośrodku nuklearnym. Wiceprezydent Iranu: to akt terroryzmu

Awaria z dostawą energii elektrycznej, która miała miejsce w niedzielę w zakładach wzbogacania uranu w Natanz, była spowodowana aktem terrorystycznym – powiedział wiceprezydent Iranu i szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej Ali Akbar Salehi.

Salehi oświadczył, że społeczność międzynarodowa i MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej) muszą zwalczać przejawy „terroryzmu jądrowego” – podaje agencja „Reuters”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Podkreślił, że „Iran zastrzega sobie prawo do odwetu na sprawcach”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Agencja „Reuters” przypomina, że incydent miał miejsce w niedzielę rano. Dzień wcześniej uruchomiono dodatkowe wirówki w Natanz, co potwierdza, że Iran zrezygnował z przestrzegania warunków porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Zakłady wzbogacania uranu w Natanz, które są położone na pustyni w środkowej prowincji Isfahan, są centralnym elementem irańskiego programu wzbogacania uranu. Zakłady są monitorowane przez inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Medium pisze, że w niedzielę izraelska rozgłośnia publiczna Kan Radio, powołując się na anonimowe źródło w wywiadzie, podała, że to izraelska agencja szpiegowska Mossad przeprowadziła cyberatak na irański obiekt w Natanz

„Reuters” przypomina, że w lipcu ubiegłego roku w zakładzie w Natanz wybuchł pożar, który zdaniem irańskiego rządu był próbą sabotowania programu nuklearnego kraju.

Klincz w sprawie powrotu do umowy nuklearnej zawartej w 2015 r. trwa kilka miesięcy. Wspomniane porozumienie zostało zawarte pomiędzy Iranem a USA, Rosją, Chinami, Francją i Wielką Brytanią. Przewiduje znaczne ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Donald Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń wynikających z umowy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Ajatollah Chamenei: Iran wróci do porozumienia nuklearnego jedynie po zniesieniu sankcji przez USA

W marcu bieżącego roku irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała, że Iran przeprowadzi zimne testy swojego przeprojektowanego reaktora jądrowego Arak, co ma być wstępem do pełnego uruchomienia go w dalszej części roku.

W pierwszej połowie marca bieżącego roku agencja „Reuters” dotarła do raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), który wskazuje, że Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 5 proc. w swojej podziemnej fabryce w Natanz. Używa do tego zaawansowanych technologii – wirówek IR-4.

Umowa nuklearna JCPOA z Iranem stanowi, że w swoim podziemnym ośrodku Teheran może używać tylko wirówek pierwszej generacji IR-1, które są mniej wydajne, i że są to jedyne maszyny, za pomocą których Iran może gromadzić wzbogacony uran.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że pod koniec listopada br. parlament Iranu przyspieszył prace nad ustawą przewidującą m.in. możliwość zwiększenia poziomu wzbogacania uranu do 20 proc. Zrobiono to w odpowiedzi na zabicie w zamachu czołowego irańskiego fizyka jądrowego Mohsena Fakhrizadeha, o co władze Iranu oskarżyły Izrael.

Pod koniec lutego br. Iran odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z USA i UE w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r. Iran nalega, by USA zniosły wszystkie jednostronne sankcje.

Zobacz także: Departament Stanu USA: Nie wykonamy żadnych jednostronnych gestów by zachęcić Iran do rozmów nt. porozumienia nuklearnego

reuters.com / Kresy.pl