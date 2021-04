Zamieszki w Irlandii Północnej, spłonął autobus [+VIDEO]

Według policji Irlandii Północnej, środowe zamieszki w Belfaście miały niespotykaną jak dotąd skalę – przekazała brytyjska stacja BBC.

Jak poinformowała stacja BBC środowe zamieszki w Belfaście miały niespotykaną od lat w Irlandii Północnej skalę, podała policja.

Podczas kilkugodzinnych aktów przemocy zaatakowano funkcjonariuszy policji, rzucano butelkami z benzyną i spalono autobus. W zachodnim Belfaście ośmiu policjantów zostało rannych.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson potępił zamieszki.

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2021