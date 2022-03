Stany pomogą UE w „uwolnieniu się od rosyjskich paliw kopalnych” [+VIDEO]

Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, zaostrzymy sankcje i uwolnimy się od rosyjskich paliw kopalnych – oświadczyła na piątkowej konferencji prasowej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała w piątek na konferencji prasowej, że Unia Europejska uwolni się od rosyjskich paliw kopalnych. „Zwiększymy nasze wsparcie dla Ukrainy, zaostrzymy sankcje i uwolnimy się od rosyjskich paliw kopalnych” – mówiła.

Last night President @ZelenskyyUa described the courage of Ukrainians who are resisting bravely.

They have the whole EU behind them.

We will step up our support to Ukraine, sharpen our sanctions and break free from Russian fossil fuels. https://t.co/7d4mzfelpP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022