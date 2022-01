RMF: ustawa obniżająca stawki VAT może być niezgodna z unijnym prawem

Źródła RMF FM w Komisji Europejskiej twierdzą, że ustawa dotycząca redukcji stawek VAT może być w większości niezgoda z unijnym prawem. Dotyczy to m.in. zerowych stawek VAT na nawozy, paliwa silnikowe i gaz.

Przypomnijmy, że w czwartek Sejm znowelizował ustawę o VAT obniżając czasowo stawki tego podatku na żywność, nawozy i paliwa oraz uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu. To tzw. druga tarcza antyinflacyjna. Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego ustawa czasowo obniża do zera stawkę VAT na żywność i napoje (wcześniej w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obniżoną do 5 proc.), nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolną oraz gaz. Jeśli ustawa wejdzie w życie, do 8 proc. spadnie stawka VAT na paliwa silnikowe, a do 5 proc. na energię cieplną. Nowelizacja przedłuża też czasową obniżkę stawki na energię elektryczną do 5 proc.

Według RMF FM, redukcja stawek VAT w znacznej części może być niezgoda z unijnym prawem. Dotyczy to obniżki do zera na nawozy sztuczne , niezgodnej zarówno z z obecną, jak i przyszłą unijną dyrektywą, na która miesiąc temu zgodziła się także Polska.

Jak zaznacza źródło stacji w Komisji Europejskiej, „nie ma możliwości stosowania zerowej stawki VAT na nawozy sztuczne. W UE może ona zostać obniżona, i to tylko do 2032 roku. Później w całej Unii będzie dozwolona jedynie stawka podstawowa, co oznacza, że Polska będzie musiała podwyższyć VAT do 23 proc.

Podobna sytuacja dotyczy obniżenia VAT na paliwa silnikowe do 8 procent – tu ani obecna, ani przyszła dyrektywa, nie dają takiej możliwości. Według KE, jedyną możliwą stawką jest podstawowa, tj. 23 procent w przypadku Polski.

Złamaniem unijnych przepisów ma być też wprowadzenie zerowego VAT na gaz. Tu jednak „Komisja Europejska pozostaje w kontakcie z polskimi władzami”. Unijne prawo przewiduje obniżony VAT na gaz, ale wyklucza stawkę zerową. Polska otrzymała zgodę jedynie na obniżoną taryfę.

W przypadku obniżki VAT-u na ciepłownictwo i elektryczność sprawa przedstawia się inaczej. Takie działania są co prawda zgodne z prawem UE i zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, w tym po konsultacjach w ramach komitetu UE ds. VAT. Polskie władze próbowały jeszcze uzyskać zgodę na zerowa stawkę na elektryczność i ciepłownictwo, ale to się nie powiodło.

W przypadku zerowej stawki na żywność, KE przymyka na nią oko, gdyż takie działanie dopuszcza przyszła unijna dyrektywa. Tym samym, nieformalnie się na to zgadza.

„Tam gdzie się da KE będzie elastyczna, jednak tam gdzie jest ewidentne naruszenie unijnego prawa – KE nie może odpuścić, bo chodzi o możliwość zachwiania konkurencyjności na unijnym” – twierdzi źródło RMF FM w Komisji Europejskiej. Stacja podaje, że za łamanie prawa Polsce mogą grozić procedury przeciwnaruszeniowe „z finałem w TSUE”. Polskie władze mogą jednak liczyć na przewlekłość unijnych procedur. Zanim KE skieruje skargę do TSUE, to półroczne obniżki VAT przestaną obowiązywać.

rmf24.pl / Kresy.pl