Kijów znów straszy Polskę Brukselą i WTO. Powodem dopłaty dla polskich rolników

Polska w istotny sposób naruszyła prawo zarówno Unii Europejskiej, jak i Światowej Organizacji Handlu (WTO) – oświadczył wiceminister gospodarki Ukrainy, Taras Kaczka. Odniósł się w ten sposób do kwestii dopłat dla polskich rolników.

Wiceminister gospodarki Ukrainy, Taras Kaczka wypowiadał się w poniedziałek. “Działania rolników zmierzające do zablokowania granicy ukraińsko-polskiej doprowadziły do ​​tego, że Polska w istotny sposób naruszyła prawo zarówno Unii Europejskiej, jak i WTO” – powiedział, cytowany przez serwis agroportal.ua. Zwrócił uwagę, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis ostrzegał przed “niemożliwością” spełnienia żądań polskich rolników, którzy nadal blokują granicę z Ukrainą.

Komisja Europejska wysłała listy ostrzegawcze do Polski, Słowacji i Węgier. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, KE jest gotowa wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym krajom – pisze agroportal.ua.

Kaczka przypomniał, że Ukraina złożyła pozew do WTO. “W ostatecznym rozrachunku żądanie stałych dopłat dla polskich rolników doprowadzi do tego, że ich zboże na świecie, a oni naprawdę dużo eksportują, nie zostanie przyjęte, bo będzie nadmiernie subsydiowane. I zakładam, że w WTO będzie wielka fala oburzenia, że ​​już dotowani rolnicy z Polski dostają dodatkowe dotacje. To jest coś, na co Unia Europejska nigdy w życiu się nie zgodzi” – powiedział ukraiński wiceminister.

Rolnicy zapowiadają kolejne protesty i blokadę miast wojewódzkich.

W sobotę rano protestujący rolnicy rozmawiali z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w Warszawie. “Premier powiedział, że nie zamknie granicy. Będzie bardziej zdejmował nadwyżkę zboża z Polski i to z krajowych środków” – oświadczył po spotkaniu przedstawiciel protestujących rolników Andrzej Sobociński.

