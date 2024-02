Wybory do Europarlamentu – KO wyprzedza PiS, trzecie miejsce dla Trzeciej Drogi [SONDAŻ]

Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w sondaż poparcia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”. Z badania wynika też, że więcej zwolenników poglądu, iż Polska lepiej poradziłaby sobie poza UE, odnotowano w grupie wyborców PiS niż Konfederacji.

W piątek „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię Opinie24 dla organizacji More In Common Polska. Dotyczyło ono preferencji wyborczych Polaków przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się teraz, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na to ugrupowanie chce głosować 33,5 proc. Za KO znalazło by się Prawo i Sprawiedliwość, mające poparcie 29 proc. Trzecie miejsce zajmuje w sondażu Trzecia Droga (14 proc.).

Ponadto, swoich europosłów miałyby jeszcze Lewica oraz Konfederacja. Partie te uzyskały w sondażu odpowiednio 8,5 proc. i 7,5 proc. poparcia.

Uczestników badania zapytano też, czy zgodziliby się ze stwierdzeniem, że „Polska lepiej radziłaby sobie, gdyby nie była członkiem UE”. Ponad połowa (57 proc.) odpowiedziała negatywnie, a 29 proc. – pozytywnie.

Jak podano, 80 proc. badanych popierających Koalicję Obywatelską nie zgadza się z twierdzeniem, że Polsce byłoby lepiej poza UE. Takie samo zdanie ma 74 proc. wyborców Lewicy oraz 70 proc. ankietowych, którzy chcą głosować na Trzecią Drogę, czyli koalicje Polski 2050 i PSL.

Co ciekawe, więcej zwolenników poglądu, że Polska lepiej poradziłaby sobie poza UE, odnotowano w grupie wyborców PiS (51 proc.) niż Konfederacji (49 proc.).

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w czerwcu br.

Czytaj także: Polska lewica w europarlamencie głosowała za zmianą traktatów UE

Rzeczpospolita / dorzeczy.pl / Kresy.pl