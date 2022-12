„Nie ma już czasu, aby dłużej przeciągać linę”. Premier apeluje o szybkie przyjęcie noweli ustawy o SN

„Nie ma już dzisiaj czasu, aby dłużej przeciągać linę… Zakończmy ten etap sporu i skupmy się na przyszłości” – oświadczył wyjeżdżający na szczyt do Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Wezwał do jak najszybszego przyjęcia nowelizacji ustawy o sądownictwie, by odblokować środki z KPO.

W środę rano, przed swoim wylotem do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej, premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Sejmie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Obecny był też minister ds. europejskich, Szymon Szynkowski vel Sęk. Według relacji rzecznika PiS, Rafała Bochenka, spotkanie dotyczyło „ustalenia harmonogramu prac nad ustawą zmieniającą sądownictwo”.

– Wszystkie kluby wyraził chęć pracy nad tą ustawą – oświadczył Bochenek. Poinformował też, że pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o SN nastąpi w czwartek, a dalsza część prac odbędzie się w przyszłym tygodniu. Drugie i trzecie czytanie projektu ma mieć miejsce w przyszły wtorek.

Premier Morawiecki zamieścił też w tej sprawie wpis na Facebooku. Zapowiedział, że na szczycie RE w Brukseli rozmowy będą dotyczyć „dwóch arcyważnych kwestii”. Pierwszą z nich mają być ceny surowców i „budowa koalicji europejskich państw, które chcą ich obniżenia”.

„Polska jest jednym z liderów tej grupy i będziemy walczyć o maksymalny pułap cenowy na gaz i ropę, aby zimą ceny energii i na stacjach benzynowych były jak najniższe dla polskich i europejskich rodzin” – twierdzi szef rządu.

„Druga to oczywiście KPO. To niezwykle potrzebne pieniądze dla polskiej gospodarki i obronności” – napisał Morawiecki. Przypomniał, że wcześniej przedstawił w Sejmie rezultaty negocjacji swojego rządu z Brukselą.

„Zaapelowałem do przedstawicieli partii opozycyjnych, aby jak najszybciej przeprocesować kompromis zawarty z KE w formie ustawy” – oświadczył. Jak twierdził, Warszawa „wytyczyła czerwone linie”, zapobiegła głębokiej ingerencji Brukseli w konstytucję i zmusiła KE do ustępstw.

„Wytyczyliśmy tam czerwone linie. Były próby wnikania głęboko w polską konstytucję i w inne obszary wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska tutaj ustąpiła. My również dokonaliśmy pewnej korekty” – czytamy we wpisie premiera. Zaapelował w nim do parlamentarzystów, by jak najszybciej uchwalić nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

„Nie ma już dzisiaj czasu, aby dłużej przeciągać linę, więc apeluję do wszystkich o jak najszybsze zakończenie procedowania tej ustawy. Bo szybkie przyjęcie KPO oznacza dziś umocnienie złotówki, niższą inflację, inwestycje w drogi, w zieloną i konwencjonalną energetykę, w sieci przesyłowe i obronę Polski” – zaznaczył Morawiecki. „Zakończmy ten etap sporu i skupmy się na przyszłości” – dodał premier.

Jak pisaliśmy, we wtorek wieczorem RMF FM podało, że Komisja Europejska wstępnie zgodziła się na zaproponowany przez Polskę projekt zmian w sądownictwie. Może to doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według źródła radia w KE, jest to „na razie sygnał”, że przedstawiony przez polskiego ministra ds. europejskich, Szymona Szynkowskiego vel Sęka, projekt ustawy sądowej „idzie w dobrym kierunku”. Jak podano, zgody udzielił tzw. komitet sterujący, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za negocjacje z Polską. Jednocześnie, minister Szynkowski vel Sęk zapowiedział nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, żeby wypełnić „kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO”. Projekt minionej nocy wpłynął do Sejmu.

PiS dąży do jak najszybszego przeprowadzenia przez Sejm nowelizacji ustawy o sądownictwie, żeby odblokować środki z KPO. W nocy z wtorku na środę portal Onet.pl podał, że jego dziennikarze „zdobyli dokumenty opisujące przygotowywany kompromis PiS z Brukselą w sprawie wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy”. W ocenie serwisu, są to „dokumenty sensacyjne”, ponieważ „pokazują, że PiS idzie na fundamentalne ustępstwa w sprawie sądów po to, aby dostać miliardy euro” i de facto „kapituluje przed Brukselą”, by uzyskać unijne środki. Partia Jarosława Kaczyńskiego jest wyraźnie zdeterminowana i chce znowelizować ustawę nawet przy sprzeciwie Zbigniewa Ziobro i Solidarnej Polski i w obliczu poważnego kryzysu w Zjednoczonej Prawicy.

