Ukraina zawiesiła skargę na Polskę do WTO. Polska oczekuje jej wycofania

„(…) skarga do WTO powinna być wycofana, a nie zawieszona. Domagamy się jej wycofania, bo jest ona bezpodstawna i absurdalna” – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, komentując wcześniejsze deklaracje ukraińskiego wiceministra gospodarki, Tarasa Kaczki.

W czwartek wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka poinformował, że Ukraina zawiesiła skargi przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Dodał też, że strona ukraińska pracuje nad „całościowym rozwiązaniem” sporu.

– Widzimy, że ten problem będzie wyeliminowany w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. (…) Tak więc, póki poszukujemy praktycznego rozwiązania, nasze spory w WTO na dzisiaj są zawieszone – powiedział Kaczka. Podkreślił też, że Ukraina wciąż jest na etapie konsultacji.

– Nie powołaliśmy organu roboczego do prowadzenia sporu [w WTO – przyp. red.], jesteśmy na etapie konsultacji. Skierowaliśmy sprawę do WTO, a na konsultacje jest 60 dni – oświadczył.

Słowa ukraińskiego wiceministra skomentował polski minister rolnictwa, Robert Tekus. Podkreślił, że jest to na razie jedynie informacja medialna, nie wiadomo do końca, co ona oznacza, zaś Polska oczekuje, że Ukraina skargę wycofa

– Nie wiemy, co znaczy, że skarga jest zawieszona. My domagamy się wycofania skargi, bo jest ona bezpodstawna i absurdalna – powiedział minister Telus.

– Jak może ukraiński rząd składać skargę na polski rząd, że polski rząd pomaga polskiemu rolnikowi. To wielki absurd. I nasz apel do strony ukraińskiej jest taki: jeżeli chcemy poprawić warunki naszych relacji to ta skarga powinna być po prostu wycofana, a nie mówić o jakimś zawieszeniu – zaznaczył minister rolnictwa.

Robert Telus dodał, że Polska nie ma jeszcze potwierdzenia z WTO, iż zawieszenie skargi ze strony Ukrainy zostało już złożone. – Pytamy też pana wiceministra [Kaczkę – przyp. red.], co znaczy zawieszenie. Domagamy się wycofania tej skargi, a nie zawieszenia – podkreślił.

Dodajmy, że Ukraina oczekuje od Polski i Unii Europejskiej gwarancji, że w przyszłości nie będą wprowadzane żadne nieuzgodnione z Kijowem ograniczenia dotyczące eksportu zboża. Inaczej nie wycofa skargi na Polskę do WTO.

rmf24.pl / Kresy.pl