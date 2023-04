Minister rolnictwa: doszliśmy do porozumienia z protestującymi rolnikami. Strajk zawieszono

Wspólnie doszliśmy do porozumienia i pewne rzeczy już wdrożyliśmy w życie, jak np. zablokowanie granicy – powiedział minister rolnictwa Robert Telus. W Szczecinie podpisał wypracowane z protestującymi rolnikami porozumienie. W związku z tym protest został zawieszony.



W czwartek po południu na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, który przybył do Szczecina, by spotkać się z protestującymi od kilku tygodni rolnikami oświadczył, że po dwudniowych rozmowach udało się dojść do porozumienia. Zostało ono też przez strony podpisane.



– Tutaj była dyskusja o problemach. Wspólnie doszliśmy do porozumienia i pewne rzeczy już wdrożyliśmy w życie, jak np. zablokowanie granicy – powiedział Telus. Zaznaczył, że podstawowym postulatem protestujących było objęcie pomocą wszystkich gospodarstw rolnych do 300 ha. Dodał, że „taki postulat był zrealizowany”.

– Dziś w nocy negocjowaliśmy kolejne postulaty, np. dopłata do nawozów, dopłata do zbóż w okresie jesiennym – powiedział minister rolnictwa.

Oświadczył, że w protokole są też postulaty, które będą realizowane, bo „jest obietnica, że będą realizowane”. Przyznał, że jest też „grupa postulatów rozbieżnych, których nie da się zrealizować”. W jego ocenie, stanowią one jednak niewielką część całości.

– Około 60-70 proc. postulatów rolników z 13 kwietnia już zostało zrealizowanych, a kolejne 10 proc. jest w trakcie realizacji. Różnice zdań pomiędzy stronami społeczną i rządową to jedynie ok. 10 proc. Uważam, że to świetny wynik – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Minister Telus zapewnił, że rozmowy z rolnikami będą kontynuowane. Zapytany, czy zostanie opublikowana lista firm, które zarobiły na imporcie zbóż z Ukrainy, kolejny raz powiedział, że tak się stanie i że „to kwestia czasu”.

W związku z porozumieniem, protestujący rolnicy podjęli decyzję o zawieszeniu strajku. Portal Farmer.pl podał, że osiągnięto porozumienie między innymi w sprawie „portu agro Szczecin/Świnoujście, korzystniejszych okresów dzierżaw, łatwiejszego zawierania umów o dzierżawę, ustawy o funduszu gwarancyjnym czy wydłużeniu i rozszerzeniu dopłat”. Rolnikom nie udało się wynegocjować np. propozycji dotyczącej dopłat do każdego hektara zgłoszonego do ARiMR w wysokości 1000 zł, łącznie z łąkami.

Wcześnie, w czwartek rano, szef resortu rolnictwa zapowiedział w Radiowej Jedynce, że dziś ma zostać podpisany protokół uzgodnień z rolnikami z regionu Szczecina. Dopytywany, czy rolnicze protesty będą kontynuowane odparł, że „trzeba pytać rolników, czy przestaną protestować”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Robert Telus powiedział też, że takie decyzje, jak np. „dopłaty do zboża, do pszenicy, te od 15 kwietnia – 2200 zł do hektara pszenicy i do 300 ha” czy „zatrzymanie wszystkich produktów płynących z Ukrainy” to realizacja postulatów szczeciński rolników.

“Ta pomoc, te dopłaty 2200 zł do ha spowoduje, że rolnicy zaczną sprzedawać zboże a tym samym opróżniać swoje magazyny” – dodał później na antenie TVP.

Według oficjalnego komunikatu ministerstwa rolnictwa, wśród już realizowanych działań, zgodnych z postulatami rolników, minister Telus wskazał m.in. na: pomoc dla producentów pszenicy; dopłaty do nawozów (zmiana: otrzymają je gospodarstwa o wielkości aż do 300 ha, a z polskiego budżetu przeznaczono na tę pomoc 4,7 mld zł.); pomoc dla producentów pozostałych zbóż, rzepaku i rzepiku zmiana: otrzymają ją producenci kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku, którzy dokonali lub dokonają sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku bądź rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.); zwrot kosztów zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych; zatrzymanie napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy; zwiększenie wielkości objętego dopłatami gospodarstwa rodzinnego do 300 ha; wprowadzenie specjalnego paliwa rolniczego E10 już od 2024 r., a nie od 2026 r.; prace legislacyjne mające na celu ustanowienie Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Przeczytaj: Media: rząd zapłaci za polityczny zakaz importu zboża z Ukrainy

Czytaj także: Lista firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy zostanie opublikowana. Telus: nie łamały prawa

Interia.pl / farmer.pl / gov.pl / Kresy.pl