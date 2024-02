Protesty rolników w całym kraju. Protestujący zablokowali tory i wysypali ukraińskie zboże z wagonów

We wtorek w całej Polsce trwają protesty rolników. W Medyce przy granicy z Ukrainą protestujący zablokowali transport kolejowy i wysypali zboże z ukraińskich wagonów. W ramach protestu na polskie drogi wyjechało nawet 30 tysięcy ciągników.

Zgodnie z zapowiedziami, we wtorek w całej Polsce trwają protesty rolników. Protestujący sprzeciwiają się napływowi produktów rolnych z Ukrainy oraz polityce klimatycznej Unii Europejskiej. W ramach protestu na polskie drogi wyjechało nawet 30 tysięcy ciągników. Rolnicy zapowiedzieli ponad 200 blokad. “Mówimy stop Zielonemu Ładowi, stop importowi produktów rolnych z Ukrainy, stop ograniczaniu hodowli w Polsce” – podkreśla przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski.

W Medyce przy granicy z Ukrainą protestujący zablokowali transport kolejowy i wysypali zboże z ukraińskich wagonów. Wysypana miała zostać zawartość dwóch wagonów. W ubiegłym tygodniu protestujący ujawnili nagrania pokazujące, że do Polski koleją wjeżdża nielegalnie ukraińskie zboże.

O sprawie napisały także ukraińskie media.

🔴 Today, Polish protesters opened a rail car loaded with Ukrainian grain at the 🇵🇱Medyka-🇺🇦Shehyni border checkpoint.

The other 5 checkpoints are blocked.

🎦Suspilne Lviv pic.twitter.com/Y1cWXBe1Zu

— Latifundist.сom (@LatifundistCom) February 20, 2024