Włoscy rolnicy zapowiadają protest w Rzymie

We Włoszech rolnicy kontynuują protesty i blokady dróg w kilku regionach kraju, między innymi w stołecznym Lacjum, Umbrii, czy Toskanii. Zapowiadają, że w przyszłym tygodniu będą protestować w Rzymie.

W piątek rano włoscy rolnicy na 40 traktorach i innych maszynach rolniczych zablokowali drogę w rejonie autostrady A1 koło Orvieto w Umbrii. Spowodowało to utrudnienia w lokalnym ruchu. W Orte protestujący manifestowali w okolicach obwodnicy prowadzącej do miasta Terni.

Ponadto, 70 traktorów wyjechało na drogę koło Mediolanu. Manifestanci, którzy protestują tam od kilku dni przeciwko unijnej polityce rolnej ustawili swoje maszyny w pobliżu zjazdu z autostrady A1. Rolnicy protestowali też w rejonie Sieny w Toskanii. 120 traktorów zablokowało ruch przy Autostradzie Słońca. Protest w Toskanii potrwa do niedzieli. Według zapowiedzi, w weekend na drogi ma wyjechać 400 traktorów.

Danilo Calvani, przywódca manifestujących włoskich rolników zapowiedział, że protest zostanie przeniesiony do Rzymu. Protestujący w najbliższych dniach chcą zgromadzić traktory wokół stolicy Włoch.

„Nie będzie blokad, ale na pewno utrudnienia. Oczekujemy obecności tysięcy osób z całych Włoch” – dodał Calvani w rozmowie z agencją Ansa. „Rząd nas nie słucha, a rolnicze organizacje już nas nie reprezentują” – dodał. Zapowiedział, że do Rzymu mogą ściągnąć nawet tysiące rolników. W samym mieście mają demonstrować bez swoich pojazdów.

🇮🇹⚡ The farmer protests in Italy, have officially begun, joining a host of other countries, including France and Belgium. pic.twitter.com/zgNKkfP2Kg

— War Watch (@WarWatchs) February 2, 2024