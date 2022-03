RPP podniosła stopy procentowe o 75 pkt bazowych

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu wszystkich stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 3,50 proc. w skali rocznej.

Ponadto, stopa lombardowa została podwyższona do 4 proc., depozytowa do 3 proc., redyskonta weksli do 3,55 proc., a dyskontowa weksli do 3,60 procenta w skali rocznej. Uchwała RPP wchodzi w życie 9 marca.

To już szósta z rzędu podwyżka stóp procentowych, od października 2021 roku. Od tamtego czasu stopy podnoszone są co miesiąc.

Ekonomiści i analitycy spodziewali się podwyżki stóp procentowych. Przykładowo, analitycy PKO BP spodziewali się podwyżki o 100 punktów bazowych, do 3,75 proc.

„Ostatnie dni, wraz z silnym osłabieniem złotego, przyniosły wzrost oczekiwań co do skali podwyżki stóp, stąd mocniejszy ruch niż na poprzednich posiedzeniach (75pb vs 50pb) nie stanowi zaskoczenia” – skomentowali decyzję RPP analitycy PKO BP. Ich zdaniem, z oficjalnego komunikatu Rady, a przede wszystkim z nowej projekcji inflacyjnej wynika, że stopy jeszcze zostaną podniesione, docelowo zapewne do minimum 4 proc. RPP „w większym stopniu obawia się nasilenia niekorzystnych zjawisk cenowych, niż gwałtownego pogorszenia koniunktury”. Wskazano też na „sytuację na rynku walutowym”.

Jak szacuje RMF FM, dla kredytu w wysokości 300 tys. na 30 lat podwyżka raty wyniesie mniej więcej 150 zł. Z kolei sumując wszystkie podwyżki stóp z ostatniego półrocza, w takim przypadku rata kredytu wzrosła o 750 zł. Stacja zaznacza też, że wyższe stopy procentowe sprawiają, że banki oferują coraz niższe kwoty kredytu.

Ponadto, część ekonomistów spodziewa się, że inflacja, m.in. w związku z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, przekroczy w tym roku 10 procent.

