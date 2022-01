RPP po raz kolejny podwyższyła stopy procentowe

W nocy z soboty na niedzielę izraelskie wojsko ostrzelało pozycje Hamasu w południowej Strefie Gazy. Miał to być być odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy, który został przeprowadzony ze Strefy Gazy - podaje Aljazeera. "Kiedy fajerwerki rozświetliły niebo z okazji Nowego Roku 2022 na całym świecie, inny rodzaj ognia pochodził z ostrzału rakietowego terrorystów ze Strefy Gazy w kierunku Izraela" - napisało na Twitterze izraelskie wojsko. "W odpowiedzi uderzyliśmy w cele związane z Hamasem w Gazie, m.in. miejsce produkcji rakiet i posterunki wojskowe wykorzystywane do działalności terrorystycznej" - dodano.

As fireworks lit up the skies to celebrate #NewYear2022 around the world, a different type of fire came from Gaza—terrorist rocket-fire toward Israel.