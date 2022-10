Inflacja w Turcji sięgnęła 83 proc. Najwyższy poziom od 24 lat

We wrześniu roczna inflacja w Turcji sięgnęła 83 proc. To 24-letni rekord. Prezydent Recep Tayyip Erdogan zapowiada jednak dalsze cięcia stóp procentowych.

Inflacja w Turcji osiągnęła najwyższy poziom od 24 lat, sięgając 83 proc. Prezydent Turcji nalega jednak na cięcie stóp procentowych, zamiast je podnosić, co jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi metodami walki ze wzrostem cen – zwraca uwagę CNBC w poniedziałek.

Dane opublikowane w poniedziałek przez turecki urząd statystyczny wskazują, że od początku roku turecka waluta straciła do amerykańskiego dolara 28 proc. wartości. Prezydent Turcji nalega jednak na cięcie stóp procentowych, zamiast je podnosić, co jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi metodami walki ze wzrostem cen – podkreśla CNBC.

„Moja najważniejsza walka, to walka ze stopami procentowymi. Obniżyliśmy je do 12 proc. Czy to wystarczy? Nie wystarczy. Muszą być jeszcze niższe” – deklarował Erdogan we wrześniowym przemówieniu.

Ekonomiści ostrzegają, że polityka prezydenta doprowadzi do dalszego wzrostu inflacji i spadku liry – podkreśla CNBC.

Turecka opozycja uważa, że podawane do publicznej wiadomości liczby są zaniżone, a rzeczywisty wzrost kosztów życia był co najmniej dwukrotnie wyższy.

Agencja Reuters zwraca uwagę, że wrześniowa inflacja w Turcji była napędzana przez ceny transportu, które wzrosły prawie 118 proc. rok do roku. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły z kolei o 93 proc. rdr.

Zobacz także: Turcja poprosiła Rosję o przesunięcie płatności za gaz

cnbc.com / reuters.com / Kresy.pl