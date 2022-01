Szef NBP: będę namawiał RPP do kolejnej podwyżki stóp procentowych.

Prezes NBP Adam Glapiński uważa, że stopy procentowe powinny jeszcze wzrosnąć, żeby zahamować rosnące ceny. Przyznał, że rządowa tarcza antyinflacyjna pomoże, ale na kilka miesięcy.

W środę na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński skomentował sytuację w kraju, w związku z wysokim poziomem inflacji i niedawną decyzją Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o kolejnym podniesieniu stóp procentowych. Według Glapińskiego, polski bank centralny przewiduje, iż „w pierwszym kwartale tego roku inflacja przejściowo zmaleje” za sprawą rządowej tarczy antyinflacyjnej, ale w II kwartale znów wzrośnie. Jego zdaniem, inflacja osiągnie swoje maksimum „gdzieś około czerwca, koło połowy roku”. Będzie to poziom „gdzieś powyżej 8 proc.”.

Szef NBP uważa, że wzrost cen może osłabić wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność. Jego zdaniem, inflacja osiągnie „przyzwoity poziom, znacząco niższy”, dopiero w 2023 roku. Zaznaczył, że Narodowy Bank Polski dąży do sprowadzenia inflacji do celu wynoszącego 2,5 procent, który „dla rozwijającej się gospodarki naszego typu jest właściwym poziomem”.

– Nasze działania na inflację oddziałują w dłuższym okresie – zapewniał Glapiński. Dodał, że „to są bardzo zdecydowane działania (…) które inflację we właściwe tory sprowadzą”.

W związku z opiniami niektórych komentatorów, których zdaniem RPP spóźniła się z podnoszeniem stóp procentowych, szef NBP oświadczył, że nastąpiło to w odpowiednim momencie. Powołał się na „wszystkie instytucje cieszące się autorytetem” i ekonomistów, „którzy nie są związani z walką polityczną”.

– Podjęliśmy decyzję o podniesieniu stóp, kiedy pewne rzeczy były oczywiste, kiedy było wiadomo, że gospodarka się nie załamie, że przetrwamy pandemię, że inflacja jest utrwalona i będzie trwała i że stopy można podnosić bezpiecznie, patrząc na skutki podwyżek. Moment był właściwy – ocenił Glapiński. Odnosząc się do zarzutów, że bank centralny nie podnosił stóp procentowych na przełomie lat 2019/2020 powiedział, że wówczas obserwowano spowolnienie w Niemczech i panowały obawy, że przekształci się ono w recesję, mogącą wpłynąć na polską gospodarkę i wywołując deflację.

Szef NBP oświadczył też, że wbrew niektórym „gorącym głowom”, domagającym się znacznego wzrostu stóp procentowych, nie będzie „za wszelką cenę” dusił wzrostu cen i mrozić gospodarki. Sugerował, że takie działania groziłyby masowym bezrobociem, a mianem „absurdalnych” określił pomysły, by podnoszeniem stóp doprowadzić do spadku inflacji, zaś gospodarkę na próg recesji.

Glapiński zapewniał, że NBP zacieśnia politykę pieniężną, walcząc z inflacją, ale zarazem dba „o stabilny rozwój polskiej gospodarki”. – Przyglądamy się skutkom wzrostu cen, wzrostu stóp procentowych. Nie chcemy, żebyśmy w pewnym momencie przez nadmierne dawkowanie lekarstwa spowodowali bezrobocie, nadmierne koszty społeczne – podkreślił. Dodał też, że na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej część jej członków była skłonna uznać, że stopy procentowe w Polsce już są na krytycznie wysokim poziomie i nie można ich bardziej podnieść, bo grozi to m.in. nadmiernym przymrożeniem gospodarki i zbyt dużym wzrostem kosztów obsługi kredytów przez parę milionów ludzi, co spowoduje uszczerbek popytu i nadmierne spowolnienie gospodarki. Jednak, według niego, zdecydowana większość członków RPP była za tym, że „jeszcze bezpiecznie” można stopy podnieść.

– W moim przekonaniu ten pas bezpieczeństwa jest jeszcze większy. (…) Z góry uprzedzam pytanie, czy dalej będziemy podnosić stopy, czy nie. Nie wiem w dniu dzisiejszym, jak RPP się do tego odniesie pod wpływem tych informacji, które w międzyczasie napłyną. Zresztą zmienia się skład RPP, zobaczymy, jak to będzie – podkreślił Glapiński. Przyznał jednak, że będzie namawiać radę do kolejnej podwyżki stóp procentowych.

– Biorąc pod uwagę naszą prognozę (…), to ja bym namawiał do jeszcze jednej podwyżki – powiedział Glapiński. Sprecyzował, że chodzi o podwyżkę w wysokości 50 pkt. bazowych. Zastrzegł zarazem, że jeśli w ciągu miesiąca nadejdą „bardzo złe dane o rozwoju gospodarczym”, zagrożenie radykalnym spadkiem tempa wzrostu gospodarczego, to podwyżki stóp nie będzie. Nie wykluczył, że wówczas może nawet nastąpić analiz, czy ich nie obniżyć, by maksymalnie pobudzać gospodarkę i obniżać cenę pieniądza. Jego zdaniem jednak taki scenariusz jest zupełnie nieprawdopodobny.

– Ale się nie zdziwię, jeśli ta następna Rada zdecyduje, że nie podnosimy. Ja będę namawiał Radę do podwyżek, do jeszcze jednej podwyżki co najmniej o 50 pkt. To się wydaje bezpieczne zakotwiczenie – zaznaczył. Wcześniej, szef NBP podkreślał, że sytuacja gospodarcza Polski na tle tego, co się dzieje w Europie, na świecie, działo w czasie pandemii i po pandemii, kiedy walczymy ze skutkami pandemii jest dobra.

Przypomnijmy, że we wtorek Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe. To czwarta podwyżka w ciągu czterech ostatnich miesięcy. Podwyżka ma na celu walkę z rosnącą inflację. Główna stopa oprocentowania została podniesiona o 50 punktów bazowych i wynosi obecnie 2,25 proc. To najwięcej od października 2014 roku. W górę o 0,5 proc. poszły również pozostałe stopy i obecnie wynoszą: lombardowa 2,75 proc., depozytowa 1,75 proc., redyskontowa weksli 2,30 proc. i dyskontowa weksli 2,35 proc. Przypomnijmy, że w październiku ub. roku Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od 9 lat podniosła stopy procentowe.

rmf24.pl / Kresy.pl