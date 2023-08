Flaga Ukrainy znika z Sejmu, a ukraińskie barwy z budynku NBP [+FOTO]

W ostatnim czasie z Sejmu usunięto eksponowaną tam przez kilkanaście miesięcy flagę Ukrainy, zaś okna budynku NBP nie są już ozdobione barwami ukraińskiej flagi. Zdaniem części komentujących, może to mieć związek ze zbliżającymi się wyborami.

W tym tygodniu po kilkunastu miesiącach z budynku Sejmu została usunięta wielka flaga Ukrainy, która była tam eksponowana na bardzo widocznym miejscu. Poinformował o tym Piotr Czak Żukowski, wiceprezes Ruchu Narodowego i asystent skarbnika Konfederacji.

Po półtora roku ukraińska flaga znika z Sejmu. W końcu! Ale lepiej późno niż wcale” – napisał działacz RN. „Pamiętajmy, że to Konfederacjawalczyła o to by w Polsce to polska flaga była na pierwszym miejscu” – podkreślił.

Do swojego wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać ściąganie i składanie flagi Ukrainy.

Wpis i informacje skomentował poseł i jeden z liderów Konfederacji, Grzegorz Braun, który wielokrotnie upomniał się o to, by nie eksponować w Sejmie ukraińskiej flagi państwowej.

„Modły zostały wysłuchane! Wstyd i hańba prowokatorom! Upominałem się o to i zawsze będę upominał, by Polska i Polacy byli zawsze na pierwszym miejscu w naszej ojczyźnie! Polski interes narodowy przede wszystkim!” – napisał Braun, szef Konfederacji Korony Polskiej.

Część osób, które komentowały te wpisy wyrażało opinię, że działanie to może mieć związek z rozpoczynającą się kampanią przed wyborami parlamentarnymi w październiku.

Dodajmy, że podobne wrażenie mieli internauci, którzy komentowali zmiany na budynku Narodowego Banku Polskiego. Kilka dni temu zauważono, że okna w NBP, które od półtora roku były ozdobione barwami flagi Ukrainy, teraz mają barwy flagi Polski.

