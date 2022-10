Bloomberg: Polski rząd przestał walczyć z inflacją

Polska w bolesny sposób przekonuje się, co się dzieje, gdy inwestorzy zaczną się bać, że polityczni decydenci na dobre odwrócili się plecami do walki z inflacją – pisze w piątek agencja Bloomberg. Medium zwraca uwagę, jak rośnie rentowność polskich obligacji państwowych.

Bloomberg podkreśla, że w piątek pogłębiło się załamanie na rynku polskich obligacji (rentowność 10-letnich obligacji przekroczyła 9 proc.). Rośnie koszt spłaty długu, co obciąża polskich podatników. „Polska w bolesny sposób przekonuje się, co się dzieje, gdy inwestorzy zaczną się bać, że polityczni decydenci na dobre odwrócili się plecami do walki z inflacją, by dorzucać paliwa do ekonomicznego pieca przed zbliżającymi się wyborami” – pisze agencja.

Rośnie także ryzyko związane z wykupem tego długu. Głównym ryzykiem są problemy z niewypłacalnością danego kraju.

Blooomberg zwraca uwagę, że w ciągu ostatniego miesiąca „polski dług radzi sobie najgorzej na świecie, a wyprzedaż jest nawet większa niż ta brytyjska, która kosztowała posadę panią premier”.

Zdaniem agencji decyzja z ostatniego posiedzenia RPP, by nie podwyższać stóp procentowych mimo wciąż rosnącej inflacji, była sygnałem do wyprzedaży polskiego długu. Podważyło to zaufanie inwestorów do tego, że polskie władze będą zdecydowanie walczyć z problemem rosnących cen.

Medium podkreśla, że przed nadchodzącymi wyborami rząd zwiększa wydatki.

„Polska zostaje osamotniona ze swoją gołębią polityką po tym, jak na interwencyjną podwyżkę stóp zdecydowały się Węgry, by ratować spadający kurs forinta” – pisze Bloomberg.

Viktor Szabo, menedżer z londyńskiego biura Abrdn Plc. uważa, że polska polityka zwalczania inflacji jest „zupełnie niewłaściwa”, „zła dla rynków, zła dla walki z inflacją”.

Jego zdaniem luźna polityka fiskalna w połączeniu z luźną polityką monetarną to najgorsze możliwe połączenie.

Dolar się umacnia, a banki centralne na całym świecie podnoszą stopy procentowe, by walczyć z inflacją. W wyjątkowo trudnym położeniu znajdą się ci, którzy „nie będą nadążać za stadem” – przestrzegają m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Eksperci uważają, że tak się stało z Wielką Brytanią.

Bloomberg zzauważa, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od początku 2022 r. straciła 38 proc. swojej wartości. To najgorszy wynik ze wszystkich rynków śledzonych przez agencję. Złoty osłabił się z kolei od początku 2022 r. o 4 proc. w stosunku do euro i 17 proc. do dolara. Natomiast polskie zadłużenie rośnie, inflacja przekracza 17 proc., a ujemne realne stopy procentowe (stopy procentowe minus inflacja) są już dwucyfrowe.

Agencja cytuje słowa premiera Mateusza Morawieckiego, że „Polska zrobi wszystko, by w tych trudnych warunkach zmniejszyć inflację, wzmocnić walutę i pokazać rynkom finansowym, że kontroluje swój budżet”. Medium zwraca uwagę, że szef polskiego rządu nie precyzuje, jak zamierza ten cel osiągnąć.

