Niemcy uzbroją drony Heron TP

Koalicja rządząca kanclerza Olafa Scholza przypieczętowała umowę na uzbrojenie niemieckich dronów, zatwierdzając wniosek ministerstwa obrony dotyczący zakupu amunicji o wartości 152 mln euro. Bezzałogowce MALE Heron TP otrzymają uzbrojenie rakietowe.

Komisja obrony Bundestagu zaaprobowała rządowy wniosek o zakup 140 rakiet o wartości 152 mln euro do uzbrojenia dronów MALE Heron TP – podała agencja Bloomberg w środę. Źródła agencji sugerują, że 60 pocisków kierowanych zostanie zakupionych do celów szkoleniowych, a 80 do ewentualnego użycia w walce.

Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że decyzja o uzbrojeniu bezzałogowców jest częścią szerszej zmiany w polityce obronnej Berlina wywołanej inwazją Rosji na Ukrainę.

Niemiecka armia od lat apelowała o uzbrojenie dronów.

W ramach 9-letniego kontraktu między resortami obrony Niemiec i Izraela, podpisanego w czerwcu 2018 roku i wartego 600 mln dolarów, Niemcy zdecydowały o pozyskaniu pięciu dronów Heron TP, a także pakietu szkoleniowego, wsparcia operacyjnego i serwisowania przez cały okres trwania umowy.

Maksymalna masa startowa dronów MALE Heron TP to 5,3 tys. kg. Mogą one przenosić ładunek bojowy o wadze blisko tony, w tym w postaci rakiet powietrze-ziemia oraz pozostawać w powietrzu przez 40 godzin (24 godziny podczas wykonywania misji). Mogą też być wykorzystywane do zwiadu, walki i wsparcia na polu walki. Posiada system automatycznego kołowania, startu i lądowania (ATOL) a także system komunikacji satelitarnej SATCOM. Maksymalny zasięg to 1000 km, a maksymalny pułap – 13,7 km.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego br. kanclerz Niemiec Olaf Scholz pod wrażeniem rosyjskiego ataku na Ukrainę zapowiedział przeznaczenie dodatkowych 100 mld euro na siły zbrojne.

Ma to być jednorazowy specjalny fundusz w wysokości 100 mld euro na „niezbędne inwestycje i projekty zbrojeniowe” – informował Scholz. „Od teraz będziemy co roku inwestować ponad dwa procent produktu krajowego brutto w naszą obronę” – zapowiedział.

Niemcy pracują też nad nowymi metodami wzmocnienia podziemnych parkingów, stacji metra i piwnic, by mogły one służyć jako schrony. Rząd przekazał także krajom związkowym 88 mln euro na instalację nowych syren alarmowych.

Marcowe doniesienia medialne sugerowały, że w związku ze wzrostem zagrożenia w Europie, wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę, niemiecki rząd rozważa zakup tarczy antyrakietowej, a pod uwagę brany jest izraelski system obronny przeciwrakietowej Arrow 3.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały także, że Niemcy zdecydowały się na zakup amerykańskiego myśliwca F-35, zbudowanego przez Lockheed Martin, w celu zastąpienia starzejącego się Tornado.

