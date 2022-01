Chcemy wprowadzić ceny regulowane na chleb, cukier, mąkę – mówi poseł PiS

Jeżeli inflacja będzie wzrastała, to nawet takie rozwiązanie może zostać wprowadzone – powiedział Kazimierz Smoliński z PiS.

W piątek wieczorem w programie publicystycznym na antenie Polsat News poseł PiS, Kazimierz Smoliński, mówił o rozwiązaniach, jakie zastosuje rząd, żeby zatrzymać narastającą inflację.

– Obniżymy cenę VAT-u na podstawowe artykuły żywnościowe. Na razie czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że ona wkrótce będzie – powiedział. Następnie oświadczył:

– Chcemy nawet wprowadzić ceny regulowane na podstawowe artykuły żywnościowe. Te wszystkie instrumenty, które są, będziemy wykorzystywać.

Wyraźnie zaskoczony prowadzący program dziennikarz zapytał posła PiS, czy dobrze usłyszał. – Na podstawowe artykuły żywnościowe – chleb, cukier, mąkę – powiedział Smoliński. – Jeżeli inflacja będzie wzrastała, to nawet takie rozwiązanie może zostać wprowadzone – kontynuował, przy wyraźnym zdziwieniu innych uczestników programu.

– No, teraz, panowie, otwieracie szeroko oczy. Zaproponujcie lepsze rozwiązanie. Bo jak dotąd widzicie tylko jedno: „rząd robi wszystko źle” – oświadczył poseł.

– To mi pachnie wprowadzeniem za chwilę kartek na niektóre artykuły spożywcze, których zacznie brakować, bo zaczynamy mówić o centralnie sterowanej gospodarce – skomentował Michał Kobosko, szef partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Z kolei Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby przedsiębiorców, „którzy ledwo zipią obłożeni Polskim Ładem nagle usłyszeli od Morawieckiego, że „Wszyscy macie sprzedawać chleb po 2 zł””.

Później poseł Smoliński zaczął wycofywać się ze swoich słów, twierdząc, że to jego prywatne pomysły. – To mój autorski projekt na użytek tego programu. Koledzy tu od razu podskoczyli widzę. Jak coś robimy to źle, jak nie robimy to tez źle. Dalej wszystko kontestujcie. Życzę wam powodzenia – powiedział.

