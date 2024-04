RMF: zarzut poczwórnego zabójstwa dla Ukraińca. Makabryczne odkrycie w warszawskiej kamienicy

Jak podaje RMF FM, zarzut poczwórnego zabójstwa usłyszy dziś Ukrainiec – jeden z mężczyzn zatrzymanych w związku z odnalezieniem czterech ciał w opuszczonej kamienicy na warszawskiej Woli.

Sprawa, która za sprawą mediów nabrała ogólnokrajowego rozgłosu, dotyczy makabrycznego odkrycia o opuszczonej, przedwojennej kamienicy na warszawskiej Woli, przy ulicy Grzybowskiej. W niedzielę znaleziono tam dwa ciała, a w poniedziałek dwa kolejne. Znajdowały się one w daleko posuniętym stanie rozkładu. Zwłoki jednej osoby znaleziono na strychu kamienicy, drugiej w jednym z mieszkań. Dwa kolejne ciała były zakopane na podwórku. Zarządzono sekcję zwłok. Do poszukiwań użyto m.in. georadaru. Wstępne oględziny wskazywały, że do śmierci całej czwórki przyczyniła się osoba bądź osoby trzecie.

W związku ze sprawą zatrzymano siedem osób, w tym kobiety. Wcześniej w mediach informowano, że jedna z nich to podejrzany o dokonanie zabójstwa, a pozostałe to prawdopodobnie świadkowie zbrodni. Jeszcze we wtorek rano na miejscy trwały czynności śledcze i zabezpieczanie śladów. Według prokuratora Szymona Banny nic już nie wskazuje na to, by w kamienicy były ukryte jeszcze jakieś inne ciała.

W wyniku przesłuchań, jak podaje RMF FM, śledczy wytypowali obywatela Ukrainy jako osobę podejrzewaną o dokonanie czterech zabójstw. Pozostałe osoby mogą być świadkami. Ukrainiec, według informacji radia, do wieczora ma usłyszeć zarzuty poczwórnego zabójstwa. Jak podaje stacja, śledczy ustalili, że obywatel Ukrainy miał dokonywać zabójstw w dłuższym czasie, a zwłoki ukrywać w opuszczonej kamienicy. Motywy jego działania na razie są nieznane. Nieoficjalnie, rzekomo może chodzić o porachunki w środowisku bezdomnych Polaków i Ukraińców.

Tożsamość ofiar jak na razie nie została potwierdzona. Według dostępnych informacji, zamordowani to mężczyźni.

Budynek, w którym dokonano makabrycznego odkrycia, pochodzi z lat 30. XX wieku. To czteropiętrowa kamienica, która na co dzień stoi pusta. Wykorzystywali ją bezdomni. Obiekt jest przeznaczony do remontu.

rmf24.pl / Kresy.pl