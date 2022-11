Ukraińcy najbardziej chcą niemieckich pocisków rakietowych

Rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych powiedział jaką broń Ukraińcy uważają obecnie za najbardziej potrzebną.

Rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ihnat zadeklarował w wywiadzie telewizyjnym. „Przede wszystkim chciałbym mieć wystarczającą ilość amunicji do IRIS-T. To jest naprawdę wspaniały system, w rzeczywistości to nowa generacja systemów obrony powietrznej. Ta broń jest potrzebna nawet bardziej, ponieważ ma zastąpić nasze stare systemy” – jego słowa przytoczyła agencja informacyjna UNIAN.

Nie mniej Ihnat nie przyznał wprost, że ukraińskim siłom zbrojnym brakuje amunicji. Odnosząc się do tej kwestii uczynił nawiązanie do bezpieczeństwa informacyjnego w warunkach wojny: „Widocznie, jeśli są obawy, jeśli Zachód dostarcza nam środków obrony powietrznej, to znaczy, że będzie się ona wzmacniać i deficyt zostanie pokryty”.

Pierwszy niemiecki system obrony powietrznej został przekazany Ukrainie oficjalnie 12 października. A dostawy trzech kolejnych spodziewane są w 2023 roku.

W drugiej połowie października przeciwlotniczy system rakietowy przeszedł chrzest bojowy. Wyniki jego pracy w Siłach Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy określono jako „całkiem dobre”. IRIS-T zadziałał ze stuprocentową skuteczności podczas zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę do jakiego 31 października. Według Sił Zbrojnych Sił Zbrojnych Ukrainy większa liczba wyrzutnie niemieckiej produkcji stworzy skuteczną obronę przed rosyjskimi atakami.

Na początku listopada Niemcy przekazały kolejną partię sprzętu i amunicji dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Obejmował dostawę amunicji dla wyrzutni IRIS-T.

Działanie tej wyrzutni chwalił już wcześniej premier Ukrainy Denys Szmyhal

unian.net/kresy.pl