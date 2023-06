Do końca roku Ukraina otrzyma 45 Gepardów i 2 systemy IRIS-T

Niemcy we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi zamierzają do końca roku przekazać Ukrainie kolejne 45 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard oraz 2 systemy IRIS-T.

Jak poinformował generał brygady Christian Freuding w niedzielnej rozmowie z Welt am Sonntag, Niemcy we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi zamierzają do końca roku przekazać Ukrainie kolejne 45 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard oraz 2 systemy IRIS-T.

Według publikacji Niemcy przekazały już Ukrainie 34 jednostki Gepard, kolejnych 15 zostanie dostarczonych w najbliższych tygodniach. „Ponadto chcemy dostarczyć do końca roku do 30 kolejnych jednostek Gepard we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi” – powiedział Freuding.

Pomocy w pozyskiwaniu systemów obrony przeciwlotniczej Gepard udzielają również Stany Zjednoczone, wcześniej media donosiły, że Pentagon podpisał kontrakt z Global Military Products. Kontrakt przewiduje zakup dział przeciwlotniczych z Jordanii, jego koszt to 118 mln dolarów.

W wywiadzie Freuding powiedział, że uważa obronę powietrzną Ukrainy za kluczowy słaby punkt podczas kontrofensywy. „Robimy, co w naszej mocy. Ale czy pomimo tego wszystkiego Ukraina ma wystarczającą obronę przeciwrakietową? Zdecydowanie nie!” – powiedział generał brygady.

Przypomniał też, że Niemcy do końca tego roku przekażą Ukrainie dwa przeciwlotnicze systemy rakietowe IRIS-T SLM, a w przyszłym roku cztery kolejne.

Rheinmetall spodziewa się w nadchodzących tygodniach zawrzeć z rządem niemieckim wartą miliardy euro umowę na amunicję, a w lipcu dostarczy na Ukrainę pierwsze naboje kalibru 35 mm do dział przeciwlotniczych Gepard, powiedział dyrektor generalny Armin Papperger.

„Niemcy zamierzają zawrzeć z nami duży kontrakt ramowy” — powiedział Papperger w wywiadzie. Papperger dodał, że transakcja będzie warta kilka miliardów euro i ma nadzieję, że Rheinmetall ogłosi ją w ciągu najbliższych sześciu tygodni.

„To z pewnością będzie nasz najlepszy rok, jeśli chodzi o przyjmowanie zamówień”, powiedział, dodając, że spodziewa się całej gamy transakcji – na pojazdy, amunicję, elektronikę i systemy radarowe.

Papperger nie wyszczególnił żadnych wyników brukselskich dyskusji, ale powiedział, że NATO przedstawi w nadchodzących miesiącach bardzo dokładne dane na temat tego, o ile więcej zdolności przemysłowych będzie potrzebnych, „abyśmy byli bezpieczni w Europie i NATO przez następne 10 lat”.

Kresy.pl/Welt