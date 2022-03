CNN: Białoruskie wojska mogą „wkrótce” wkroczyć na Ukrainę

USA oraz przedstawiciele NATO uważają, że wojska białoruskie „wkrótce” przyłączyć się do wojny na Ukrainie – podało CNN we wtorek. Białoruskie władze miały podjąć już pierwsze kroki w tym kierunku. Białoruś ma tworzyć „warunki do usprawiedliwienia białoruskiej ofensywy przeciw Ukrainie”.

Przedstawiciel NATO, którego cytuje CNN, miał stwierdzić w poniedziałek, że jest coraz bardziej „prawdopodobne”, iż Białoruś aktywnie włączy się w konflikt. „Putin potrzebuje wsparcia, każda pomoc wojskowa się dla niego liczy” – powiedział rozmówca. Medium przywołuje także źródła w białoruskiej opozycji. Podają one, że wojska białoruskie są w stanie wkroczyć na Ukrainę w ciągu „następnych kilku dni”. Tysiące białoruskich żołnierzy mogą zostać przerzucone na Ukrainę – pisze CNN.

Przedstawiciel NATO powiedział z kolei, że Białoruś „tworzy warunki do usprawiedliwienia białoruskiej ofensywy przeciw Ukrainie”.

Rosja zaatakowała Ukrainę m.in. z terytorium Białorusi. Rosyjska armia korzysta z białoruskiej infrastruktury, by atakować cele na Ukrainie.

Źródło CNN w NATO podkreśla, że aktualnie „nie ma żadnych przesłanek, by uważać, że białoruscy żołnierze uczestniczą w walkach na Ukrainie”. Ostateczna decyzja o tym, czy Białoruś dołączy do wojny zostanie podjęta w Moskwie – dodaje. „Nie chodzi o to czego chce Aleksandr Łukaszenko” – zaznacza rozmówca. „Pytanie brzmi: czy Putin chce kolejnego niestabilnego państwa w regionie? Zaangażowanie w konflikt zdestabilizuje Białoruś” – mówi.

Rozmówca podkreślił, że z punktu widzenia Rosji „byłoby sensowne, by spróbować odciąć napływ na Ukrainę pomocy wojskowej z NATO przez zachodnią granicę”.

Jak podawaliśmy, w sobotę ostatni białoruscy dyplomaci opuścili Ukrainę, a w południowo-zachodniej części Białorusi zaobserwowano ruchy wojsk oraz białoruskich żołnierzy z charakterystycznymi znacznikami.

Informowaliśmy, że 15 marca 2022 roku na Białorusi zaczęły obowiązywać gruntowne zmiany w konstytucji.

Białoruś zapisała w konstytucji zobowiązanie do rozwoju energetyki jądrowej „w celach pokojowych”. Wcześniej ustawa zasadnicza stwierdzała, że ​​kraj „za cel stawia sobie uczynienie swojego terytorium strefą wolną od broni jądrowej, a państwo – neutralnym”. Zapisy te wykreślono.

Nowe przepisy stanowią także, że Białoruś „wyklucza wojenną agresję ze swojego terytorium wobec innych państw”, co stoi w sprzeczności z obecnym udostępnianiem przez to państwo swojego terytorium do prowadzenia przez Rosję agresji wobec Ukrainy.

