Tajne amerykańskie drony kamikadze dla ukraińskiego wojska [+VIDEO]

Ukraińskie wojsko wkrótce otrzyma, do tej pory tajne, drony kamikadze Phoenix Ghost produkowane przez Aevex Aerospace, poinformowała w poniedziałek stacja CNN.

Administracja Joe Bidena wysyła 121 dronów Phoenix Ghost na Ukrainę, gdzie mają być używane we wschodniej części kraju. Analitycy spekulują, że jest to stosunkowo niewielka broń, która może być trudna do zobaczenia na tle zachmurzenia otaczającego większą część Ukrainy pod koniec kwietnia i w maju.

Konkretny rozmiar, kształt, ładowność i możliwości maszyny nie zostały ujawnione. Nikt też nie wyjaśnił pochodzenia nazwy drona.

Pentagon ujawnił, że rozpoczął prace nad maszyną przed inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego. „Takie uzbrojenie można szybko opracować, ponieważ niektóre kraje, zwłaszcza USA, mają głębokie doświadczenie w technologii dronów” – czytamy.

„Nie możemy rozmawiać o szczegółach” – powiedział Brian Raduenz, emerytowany podpułkownik sił powietrznych, który pełni funkcję dyrektora generalnego Aevex Aerospace. „Muszę odnieść się do uwag, jakie poczynił na ten temat John Kirby”.

Kirby, główny rzecznik Pentagonu, powiedział dziennikarzom 21 kwietnia: „Ten bezzałogowy system powietrzny jest przeznaczony do operacji taktycznych. Innymi słowy, w dużej mierze, ale nie wyłącznie, do atakowania celów… Oczywiście można go również użyć do zobrazowania tego, co widzi. Ale głównym celem jest atak”.

Przypomnijmy, że w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o użyciu polskiej amunicji krążącej WARMATE przez ukraińskie siły zbrojne. Była to pierwsza informacja potwierdzająca użycie tego systemu uzbrojenia na Ukrainie (amunicja krążąca nazywana jest też dronami kamikadze). Amunicja krążąca Warmate została zakupiona przez Ukrainę w 2017 roku.

