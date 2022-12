Pieskow wyśmiewa pytanie o udział Białorusi w wojnie [+VIDEO]

„Walerij Załużny powinien odpocząć. Jest przepracowany” – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o potencjalne plany wspólnego ataku Rosji i Białorusi na Ukrainę, o których mówił dowódca ukraińskiej armii generał Walerij Załużny.

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać Siergieja Ławrowa, Siergieja Szojgu i Dmitrija Pieskowa. Rzecznik Kremla został zapytany o plany wspólnego ataku Rosji i Białorusi na Ukrainę, o których mówił dowódca ukraińskiej armii generał Walerij Załużny. „Walerij Załużny powinien odpocząć. Jest przepracowany” – odpowiedział. Z kolei Siergiej Ławrow i Siergiej Szojgu zareagowali na pytanie śmiechem.

Wielu komentatorów sugerowało, że Władimir Putin poleciał w poniedziałek do Mińska, by skłonić Aleksandra Łukaszenkę do bezpośredniego udziału w wojnie z Ukrainą.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow oświadczył przed wizytą Putina w Mińsku, że „[rosyjski prezydent] domaga się bezpośredniej interwencji Białorusi w wojnie”. „Według naszych informacji ani Łukaszenka, ani jego obywatele nie mają na to wielkiej chęci. Ale Rosjanie zrobią teraz wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby zmusić Łukaszenkę do wzięcia udziału w wojnie. Zobaczymy, jaka decyzja zostanie podjęta w najbliższej przyszłości” – dodał, cytowany przez agencję UNIAN.

Amerykański Instytut Studiów na Wojną (ISW) uważa, że Alaksandr Łukaszenko prawdopodobnie obronił się przed próbami zmuszenia Białorusi do dalszych ustępstw w sprawie integracji Białorusi z Rosją – ocenia ISW.

Instytut zwraca uwagę, że Putin i Łukaszenko powstrzymali się od publicznych wypowiedzi na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mówili, że Białorusi zagrażają kraje zachodnie. „Łukaszenko używa retoryki bronienia granic białoruskich przed Zachodem i NATO próbując uniknąć udziału w rosyjskiej inwazji na Ukrainę” – pisze ISW.

