Minister obrony Niemiec: do połowy roku na Ukrainę trafi do 80 czołgów Leopard 1

We wtorek prezydent Serbii, Aleksandar Vučić zapowiedział, że jego kraj może zrewidować swoje podejście do Ukrainy, a ściślej do jej integralności terytorialnej. Zareagował w ten sposób na to, jak dzień wcześniej Ukraina zagłosowała w sprawie członkostwa częściowo nieuznawanej Republiki Kosowa w Komitecie Ministrów Rady Europy. Kijów wstrzymał się od głosu, co władze w Belgradzie odebrały jako poparcie dla uznania Kosowa.