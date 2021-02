Hensoldt prezentuje potencjalne rozwiązania dla programu czołgu nowej generacji MGCS [+VIDEO]

W poniedziałek niemiecka spółka Hensoldt, która zajmuje się produkcją wojskowej elektroniki, zaprezentowała koncepcje dotyczące programu budowy czołgu nowej generacji Main Ground Combat System (MGCS).

Firma deklaruje, że może wspierać program MGCS w niemal wszystkich aspektach związanych z wyposażeniem elektronicznym, optoelektronicznym i czujnikami. Przykładowo, dzienno-nocne urządzenia obserwacyjne Hensoldta w połączeniu z czujnikami radiolokacyjnymi mogą dostarczać informacji do systemu kierowania ogniem.

Bezzałogowiec VADR, który został opracowany przez Hensoldt EuroAvionics, nadaje się do kooperacji z załogami pojazdów naziemnych, nie tylko w zakresie dostarczania im niezbędnych danych spoza pola widzenia czujników umieszczonych na pojazdach, lecz także w zakresie zwalczania bezzałogowców przeciwnika dzięki pokładowym urządzeniom zakłócającym.

Uzyskane w ten sposób dane mogą wspierać kierowców oraz operatorów pojazdów bezzałogowych (w przyszłości być może także sztuczną inteligencję kierującą pojazdem samodzielnie) podczas nawigacji w terenie.

Firma może także zaoferować rozwiązania w zakresie łączności – Hensoldt zaproponował metodę komunikacji, która nie korzysta z tradycyjnych fal radiowych. Jest oparta na informacjach przekazywanych za pomocą wiązki laserowej z wykorzystaniem bezzałogowców w roli pośredników-przekaźników. Firma zwróciła także uwagę na możliwość wykorzystania aktywnego systemu ochrony pojazdu klasy soft-kill MUSS.

Przypomnijmy, że w maju niemiecki Federalny Urząd ds. Wyposażenia Bundeswehry zawarł w imieniu rządów Niemiec i Francji pierwszą umowę na prace studyjne określające architekturę systemu bojowego MGCS.

W połowie grudnia 2020 roku ukazał się raport Federalnego Ministerstwa Obrony Niemiec. Dotyczył on postępów głównych programów modernizacyjnych Bundeswehry. Jest to pierwszy dokument, w którym zasugerowano rozszerzenie listy uczestników programu MGCS (bojowe wozy nowej generacji, głównie następca czołgów AMX Leclerc i Leopard 2).

W styczniu ubiegłego roku niemiecki dziennik „Die Welt” zwrócił uwagę na brak udziału Polski w programie MGCS.

Autorzy raportu wskazali, że należy „promować otwarcie programu MGCS na inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, NATO oraz inne potencjalne państwa partnerskie”. Podkreślono także, że „bazując na sukcesie klubu Leoben, MGCS należy jak najszybciej przekształcić w grupę współpracy opartą na francusko-niemieckim rdzeniu”. Aktualnymi uczestnikami programu są Francja i Niemcy.

W kontekście projektu czołgu wymieniono właśnie m.in. Wielką Brytanię i Norwegię. Norwegia jest jednak użytkownikiem czołgów Leopard. Należy także do grupy Leoben (należą do niej także Holandia i Szwecja -niejako naturalni nabywcy MGCS). W raporcie wyrażono zainteresowanie potencjalnym udziałem Włoch w programie. Mogą być one uważane za jedno z nielicznych państw europejskich, które mogłyby stworzyć realną alternatywę dla MGCS (podobnie jak Wielka Brytania). Na przełomie października i listopada ubiegłego roku Włochy deklarowały, że najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie nowego czołgu wspólnie z Polską i Hiszpanią. W czerwcu zaczęły pojawiać się doniesienia sugerujące, że Włochy mogłyby dołączyć do projektu.

