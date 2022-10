Media: niemieckie systemy IRIS-T są już na Ukrainie

Niemieckie i ukraińskie media podają, że pierwszy z czterech, obiecanych przez Niemcy, systemów obrony powietrznej IRIS-T dotarł już na Ukrainę.

Ukraińska agencja informacyjna UNIAN podała, powołując się na niemiecki magazyn „Der Spiegle”, że obiecane przez Niemcy systemy obrony powietrznej IRIS-T już dotarły na Ukrainę. Mają one wzmocnić ukraiński system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Jak podano, Niemcy przekazały Ukrainie pierwszy z czterech obiecanych systemów IRIS-T. „Der Spiegel” napisał, że przekazanie sprzętu odbyło się we wtorek, przy granicy polsko-ukraińskiej. Dodano, że pierwotnie akcja ta była planowana na listopad.

Ukraińskie media przypominają też, że po poniedziałkowym, zmasowanym ataku rakietowym na Ukrainę, Niemcy obiecały przekazać swój najnowszy system obrony powietrznej jak najszybciej.

„W ten sposób Ukraina stała się pierwszym operatorem tej broni. Będzie on poważnym wzmocnieniem dla naszego wojska” – pisze ukraiński serwis „Defense Express”. Zaznacza zarazem, że to wciąż za mało, żeby skutecznie „zamknąć niebo” nad Ukrainą i zapewnić efektywną ochronę przed rosyjskimi rakietami.

Według innych źródeł, druga z czterech obiecanych przez Niemcy baterii IRIS-T ma trafić na Ukrainę jeszcze przed końcem roku. Pozostałe dwie zostaną dostarczone w 2023 roku. Media branżowa podają, że dostarczony Ukraińcom sprzęt pierwotnie miał być przeznaczony dla Egiptu.

W sieci pojawiły się też zdjęcia, mające przedstawiać niemieckie IRIS-T w drodze do Polski. Co ciekawe, fotografie miały zostać wykonane w okolicach Rudy Śląskiej. Nie jest jednak jasne, kiedy dokładniej te zdjęcia zostały zrobione.

Photos being shared of IRIS-T platforms at a rest stop in Poland just under 5 hours away from Lviv. By now these systems could be anywhere in Ukraine and soon be ready to intercept Russian missiles and aircraft. pic.twitter.com/rLDue7wSJE

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) October 11, 2022