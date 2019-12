Sprawa zabójstwa Szeremeta: dantejskie sceny w ukraińskim sądzie [+VIDEO]

Do niecodziennych scen doszło w piątek w kijowskim sądzie apelacyjnym, gdzie miało dojść do rozpatrzenia odwołania dwojga podejrzanych o zabójstwo znanego dziennikarza Pawła Szeremeta. Salę przez kilka godzin blokowały osoby, które przyszły wesprzeć aresztowanych. Ukraińskie media piszą o „szturmie” funkcjonariuszy na salę sądową.

Kijowski sąd apelacyjny miał dzisiaj rozpatrywać odwołania Julii Kuźmenko i Andrija Antonenki od decyzji o ich tymczasowym aresztowaniu. Do rozpraw jednak nie doszło, ponieważ w sądzie nie pojawili się prokuratorzy. Sprawę Antonenki, którego w ogóle nie przywieziono z aresztu do sądu, przełożono na 23 grudnia. Odwołanie Julii Kuźmenko będzie rozpatrywane 24 grudnia. Nieobecność prokuratorów jak i odroczenie rozpraw nie spodobały się publiczności, która przyszła wesprzeć aresztowanych.

Jak podaje Ukraińska Prawda, przyjaciele i znajomi Julii Kuźmenko przez 5 godzin po zakończeniu rozprawy blokowali salę sądową nie pozwalając na zabranie podsądnej do aresztu. W końcu kilkudziesięciu policjantów i funkcjonariuszy Gwardii Narodowej wdarło się do pomieszczenia torując sobie siłą drogę do Kuźmenko. Początkowo kobieta opierała się odmawiając opuszczenia klatki i domagając się przyjazdu prokuratorów oraz rozpatrzenia jej odwołania. W końcu jednak dobrowolnie wyszła z klatki w asyście funkcjonariuszy i została zabrana do aresztu.

Później okazało się, że w piątek Prokuratura Generalna zmieniła grupę prokuratorów zajmujących się sprawą zabójstwa Szeremeta, ponieważ jeden z nich nie przeszedł atestacji.

Podejrzani o dokonanie zabójstwa Pawła Szeremeta zostali zatrzymani w czwartek 12 grudnia br. Są to m.in. znany rockman i autor nieoficjalnego hymnu sił specjalnych Andrij Antonenko oraz weteranka z Donbasu, lekarka Julia Kuźmenko, jedyni aresztowani w tej sprawie. Ich zatrzymanie wzbudza na Ukrainie duże kontrowersje. Zatrzymani nie przyznają się do winy i wskazują na słabość dowodów zebranych przez śledczych przeciwko nim. Antonenko nawet pozwał prezydenta Zełenskiego i szefa MSW Arsena Awakowa do sądu z powodu rzekomego zniesławienia poprzez domniemanie jego winy.

Paweł Szeremet był dziennikarzem pochodzącym z Białorusi, okresowo więzionym w tym państwie i pozbawionym jego obywatelstwa. Szeremet był krytykiem prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Dziennikarz najpierw emigrował do Rosji a potem na Ukrainę. W Rosji działał w mediach sympatyzujących z opozycją. W Kijowie pracował dla Ukraińskiej Prawdy, miał także swój program na antenie Radia Vesti. Zginął 20 lipca 2016 r. w wybuchu bomby podłożonej w samochodzie.

Kresy.pl / Ukraińska Prawda / Unian