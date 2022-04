Rosja: uszkodzony most kolejowy w pobliżu granicy z Ukrainą [+FOTO]

Władze obwodu biełgorodzkiego w Rosji, graniczącego z Ukrainą, poinformowały o uszkodzeniu torów kolejowych w pobliżu miasta Szebiekino. W sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące, że doszło do aktu dywersji.

We wtorek rano gubernator obwodu biełgorodzkiego w Rosji Wiaczesław Gładkow poinformował w serwisie Telegram o uszkodzeniu torów kolejowych w szebiekińskim rejonie miejskim. „Nie ma ofiar ani rannych. Zniszczeniu uległy tylko tory kolejowe. Na miejscu jest grupa zadaniowa. O przyczynach poinformuję później” – napisał Gładkow.

W sieci pojawiły się zdjęcia uszkodzeń wskazujące, że uszkodzone zostały nie tylko tory, ale także część mostu kolejowego.

Niektórzy komentatorzy twierdzą, że do incydentu doszło na szlaku zaopatrzenia frontu w Donbasie i sugerują, że mogło dojść do aktu ukraińskiej dywersji.

Railway lines have been disrupted in Shebekino, on the Russian resupply route for the Donbas front, governor of Russia’s Belgorod region says. Russian forces heavily rely on the rail network. Ukrainian cross-border attack? pic.twitter.com/xmydn8s7At

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 12, 2022