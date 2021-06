Rosja już nie ściga Tichanowskiej

MSW Rosji z inicjatywy białoruskich organów ścigania wykluczyło Swietłanę Tichanowską z listy osób poszukiwanych – dowiedziała się we wtorek agencja TASS.

Jak podaje TASS, w październiku 2020 roku Tichanowska stała się osobą poszukiwaną na terytorium Rosji w związku z umieszczeniem jej na międzypaństwowej liście poszukiwanych. Powodem wpisania jej na listę była sprawa karna wytoczona jej przez białoruskie władze. Jednak od 25 maja 2021 roku nazwiska Tichanowskiej w bazie osób poszukiwanych przez MSW Rosji nie ma.

We wtorek TASS dowiedziała się w centrum prasowym MSW Rosji, że Tichanowską wykreślono z listy z inicjatywy Białorusi.

„Decyzja o międzypaństwowym poszukiwaniu osoby lub o jego zakończeniu, a także o przesłaniu takiej informacji do scentralizowanego rejestru Międzypaństwowego Banku Informacji należy wyłącznie do kompetencji organów ścigania państwa członkowskiego Wspólnoty Niepodległych Państw, które jest inicjatorem poszukiwania” – poinformowało centrum prasowe ministerstwa. MSW Rosji zasugerowało, by o powody wykreślenia Tichanowskiej z listy zwracać się do organów ścigania Białorusi.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, 7 października 2020 roku zgodnie z bazą danych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na terytorium Rosji wydano nakaz aresztowania byłej białoruskiej kandydatki na prezydenta Swietłany Tichanowskiej. W marcu br. prokurator generalny Białorusi Andriej Szwed informował, że „Prokuratura Generalna, na podstawie materiałów przedstawionych przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego i MSW, wszczęła wobec Tichanowskiej i uczestnikom tak zwanej grupy BYPOL sprawę karną o przygotowywanie aktu terrorystycznego”. Władze Białorusi zaczęły w tamtym czasie szeroko komentować zagrożenia terrorystyczne jakie mają rzekomo stać przed Białorusią. Szef KGB Iwan Tertel twierdził, że jeszcze na początku marca na Białorusi zorganizowano grupę przygotowującą zamachy terrorystyczne. Szef służby specjalnej zaznaczył, że osoby te były wyszkolone m.in. w krajach, w których toczą się konflikty zbrojne. Według niego członkowie grup terrorystycznych przebywali w Europie Zachodniej, Polsce i na Ukrainie, gdzie zaopatrywano ich w broń i sprzęt specjalnego przeznaczenia. Miałą to być grupa anarchistów pod wodzą Igora Olinewicza i terrorystyczna grupa Nikołaja Awtuchowicza.

Kresy.pl / tass.ru